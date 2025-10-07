R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a s f i d a g l o b a l e d e l l ' A l z h e i m e r s i t r o v a i n u n a n u o v a e r a d i s p e r a n z a p e r i p a z i e n t i , m a q u e s t e n u o v e c o m p l e s s i t à r i c h i e d o n o s t r u m e n t i a g g i o r n a t i , p e r c o r s i d i r e c l u t a m e n t o p a z i e n t i o m o g e n e i t r a l e r e g i o n i e u n a g o v e r n a n c e c a p a c e d i r e c e p i r e i p r o g r e s s i s c i e n t i f i c i , g a r a n t e n d o a l c o n t e m p o u n m o d e l l o d i t e n u t a e c o n o m i c a d e l s i s t e m a c o n u n a s t r a t e g i a c h e s u p e r i a n c h e i c o n f i n i n a z i o n a l i . P e r c h é è i n E u r o p a c h e v a n n o c e r c a t i i n u o v i m o d e l l i d i s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a " . L o h a d e t t o B e a t r i c e L o r e n z i n , v i c e p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d e c o - p r e s i d e n t e d e l l ' I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e N e u r o s c i e n z e e A l z h e i m e r , i n o c c a s i o n e d e l c o n g r e s s o A l z h e i m e r E u r o p e , i n c o r s o a B o l o g n a . S e c o n d o l ' O m s - s p i e g a u n a n o t a d a l m e e t i n g - l e d e m e n z e s o n o l a s e t t i m a c a u s a d i m o r t e n e l m o n d o e i n I t a l i a l ' A l z h e i m e r è a l q u a r t o p o s t o t r a l e c a u s e d i d e c e s s o , m a c o n i l p r o g r e s s i v o i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , e n t r o i l 2 0 5 0 s i s t i m a c h e i l 4 % d e g l i i t a l i a n i s a r à a f f e t t o d a d e m e n z e . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e r i n n o v a r e l ' i m p e g n o p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e s u l t e m a , p o r t a n d o l o a l c e n t r o d e l l e p r i o r i t à d i r i c e r c a e d e l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e , s i a i n I t a l i a c h e i n E u r o p a . " N e g l i u l t i m i m e s i - h a s o t t o l i n e a t o L o r e n z i n - s o n o a r r i v a t e n u o v e o p p o r t u n i t à d i c u r a i n g r a d o d i r i d u r r e , i n a l c u n e c o o r t i s p e c i f i c h e d i p a z i e n t i , i l d e c l i n o c o g n i t i v o . P e r q u e s t o i l r e c l u t a m e n t o d e i p a z i e n t i s a r à i l v e r o n o d o d a s c i o g l i e r e . I n q u e s t o q u a d r o s v o l g e r a n n o u n r u o l o c h i a v e l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e d o v e r e d e l l e i s t i t u z i o n i s a r à p r o p r i o q u e l l o d i a s c o l t a r l e . S o l o c o s ì s i p o t r a n n o p r e n d e r e d e c i s i o n i c o n s a p e v o l i e c o n c r e t e d i s a l u t e p u b b l i c a . O v v i o c h e t u t t o c i ò r i c h i e d e u n ' o r g a n i z z a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e c o m p l e s s a , u n a p i a n i f i c a z i o n e n a z i o n a l e e r e g i o n a l e , s e m p r e i n r a c c o r d o c o n l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i . Q u e s t a s f i d a d i s a l u t e p u b b l i c a a b b i a m o i l d o v e r e d i v i n c e r l a e c i r i u s c i r e m o s o l o s e m e t t e r e m o i n c a m p o u n ' a z i o n e s i n e r g i a t r a d e c i s o r i p o l i t i c i , c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e a s s o c i a z i o n e p a z i e n t i " . U n r e c e n t e s t u d i o p u b b l i c a t o s u ' T h e L a n c e t ' e v i d e n z i a c o m e , s e b b e n e s t i a n o e m e r g e n d o n u o v e t e r a p i e p e r l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r c o n l i v e l l i d i r i l e v a n z a c l i n i c a , e f f i c a c i a , s i c u r e z z a e c o s t o - e f f i c a c i a p a r a g o n a b i l i a i t r a t t a m e n t i p e r i l c a n c r o , l a s c l e r o s i m u l t i p l a e l ' a r t r i t e r e u m a t o i d e , l e p e r s o n e a f f e t t e d a A l z h e i m e r n o n h a n n o a n c o r a u n a c c e s s o e q u o a l l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e i n n o v a t i v e . Q u e s t o r i f l e t t e u n a d i s p a r i t à p i ù a m p i a n e l m o d o i n c u i l ' i n n o v a z i o n e v i e n e r e s a d i s p o n i b i l e t r a l e d i v e r s e m a l a t t i e n e l c o n t e s t o d e l l a m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a m o d e r n a , o s s e r v a n o g l i e s p e r t i a c o n g r e s s o . " L ' I t a l i a è s t a t a p i o n i e r a n e l l ' a f f r o n t a r e l a s f i d a d e l l ' A l z h e i m e r - h a r i c o r d a t o L o r e n z i n - G i à n e l 2 0 1 4 , d u r a n t e i l m i o m a n d a t o d a m i n i s t r o , a b b i a m o p r e d i s p o s t o i l p r i m o P i a n o n a z i o n a l e d e m e n z e ( P n d ) , e f i n a n z i a t o i l p r o g e t t o I n t e r c e p t o r c h e a v e v a c o m e o b i e t t i v o q u e l l o d i m i g l i o r a r e i l s i s t e m a d i r e c l u t a m e n t o d e i p a z i e n t i c o n c e n t r a n d o s i s u l l a d i a g n o s i p r e c o c e . N e g l i u l t i m i a n n i è s t a t o i s t i t u i t o i l T a v o l o p e r i l m o n i t o r a g g i o e l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l P i a n o e i l p r i m o F o n d o p e r l ' A l z h e i m e r e l e d e m e n z e . A n c h e g r a z i e a l l a v o r o d e l l ' I n t e r g r u p p o , i l F o n d o è s t a t o r i n n o v a t o e d è t r i p l i c a t o p a s s a n d o d a a 4 , 9 m i l i o n i p e r i l 2 0 2 4 a 1 5 m i l i o n i p e r c i a s c u n o d e g l i a n n i 2 0 2 5 e 2 0 2 6 . O g g i , a 1 0 a n n i d a l p r i m o P i a n o n a z i o n a l e p e r l e d e m e n z e , g l i s f o r z i n a z i o n a l i s i d e v o n o c o n c e n t r a r e n e l r e n d e r e i l s i s t e m a p r o n t o a f a r f r o n t e l e n u o v e s f i d e c h e i l p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o c i p o n e d a v a n t i . L ' I t a l i a - è l ' a p p e l l o d e l l ' e x m i n i s t r o d e l l a S a l u t e - p u ò e d e v e f a r s i g u i d a e p r o m o t o r e a l i v e l l o s o v r a n a z i o n a l e d i u n P i a n o e u r o p e o p e r l ' A l z h e i m e r e l e d e m e n z e c o n f i n a n z i a m e n t i c h i a r i e t e m p i d i a t t u a z i o n e d e f i n i t i , p o i c h é q u e s t a s f i d a g l o b a l e d i s a l u t e p u b b l i c a r i c h i e d e u n o s f o r z o i n t e g r a t o e t r a s v e r s a l e c h e t r a v a l i c a i c o n f i n i n a z i o n a l i " . " D o b b i a m o c o n t i n u a r e a c r e d e r e i n u n m o d e l l o d i g o v e r n a n c e c o n d i v i s o , d a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d i a l t r i P a e s i a f f i n c h é s i s v i l u p p i u n a c o l l a b o r a z i o n e v i r t u o s a c h e p o r t i a l l a r e a l i z z a z i o n e d i u n P i a n o e u r o p e o p e r l ' A l z h e i m e r e l e d e m e n z e . L a c o l l a b o r a z i o n e n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e è u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e p e r r a f f o r z a r e l a p r o n t e z z a d e l s i s t e m a s a n i t a r i o e p e r c o s t r u i r e p o l i t i c h e p u b b l i c h e p i ù v i c i n e a l l e p e r s o n e c h e g a r a n t i s c a n o r i s p o s t e c e r t e e c o n c r e t e . P e r q u e s t o - h a c o n c l u s o L o r e n z i n - c o m e I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e a b b i a m o p r e s e n t a t o u n a m o z i o n e p e r i m p e g n a r e i l G o v e r n o s i a a d a g g i o r n a r e l a g o v e r n a n c e d e l l ' A l z h e i m e r s i a a f a r s i p r o m o t o r e d i u n P i a n o e u r o p e o p e r l ' A l z h e i m e r e l e d e m e n z e . D o b b i a m o a f f r o n t a r e l ' A l z h e i m e r c o m e a b b i a m o g i à f a t t o i n a l t r e a r e e t e r a p e u t i c h e : c o n c o r a g g i o , i n v e s t i m e n t i e p o l i t i c h e l u n g i m i r a n t i " .