R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I v a l o r i f o n d a m e n t a l i d e l d o t t o r a t o d i r i c e r c a i n S c i e n z e i n f e r m i e r i s t i c h e e s a n i t à p u b b l i c a r i g u a r d a n o " l a l o t t a a l l e d i s u g u a g l i a n z e , l a p r o m o z i o n e d e i d i r i t t i , l a s a l u t e e s o p r a t t u t t o l a c o m u n i c a z i o n e t r a c i t t a d i n i e o p e r a t o r i s a n i t a r i . L a n o s t r a u n i v e r s i t à è d a s e m p r e m o l t o a t t e n t a a i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e . E ' s t a t a i n f a t t i s e m p r e d a t a g r a n d e a t t e n z i o n e a t u t t i g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i , n o n s o l o a l l ' i n t e r n o d e l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a e c h i r u r g i a , e q u i n d i n e i c o r s i d i l a u r e a a c i c l o u n i c o , m a a n c h e n e i c o r s i d i l a u r e a t r i e n n a l i p e r c h é , s e s i v u o l e d a r e u n a r i s p o s t a c e r t a , s i c u r a e d e q u a a i n o s t r i c i t t a d i n i , t u t t i g l i o p e r a t o r i d e v o n o l a v o r a r e i n s i e m e i n m o d a l i t à " . C o s ì R o s a r i a A l v a r o , p r o r e t t r i c e a l l e P o l i t i c h e d i i n n o v a z i o n e s o c i a l e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i R o m a T o r V e r g a t a , i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e l d o t t o r a t o h o n o r i s c a u s a i n S c i e n z e i n f e r m i e r i s t i c h e e s a n i t à p u b b l i c a a l l ' a t t r i c e e r e g i s t a P a o l a C o r t e l l e s i , t e n u t a s i o g g i a l l ' A u d i t o r i u m ' E n n i o M o r r i c o n e ' d e l l a F a c o l t à d i L e t t e r e d e l l ' a t e n e o .