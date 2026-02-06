M i l a n o , 6 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n u n a r e g i o n e c o m e l a n o s t r a è f o n d a m e n t a l e e d u c a r e a l l o s p o r t c o m e v a l o r e d i p r e v e n z i o n e p e r l a s a l u t e . E i n q u e s t o s e n s o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n L i l l y è f o n d a m e n t a l e , p e r c h é i l t e m a d e l l a r i c e r c a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e c a m m i n a n o a l f i a n c o a l t e m a d e l l o s p o r t , d e l l a s a l u t e e d e l l ' e d u c a z i o n e s a n i t a r i a " . L o h a d e t t o M a r c o A l p a r o n e , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a r e g i o n a l e d e l l a L o m b a r d i a , a l l ’ i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o o g g i a M i l a n o d a L i l l y p e r i n a u g u r a r e u n t o u r i t i n e r a n t e c o n d u e i n s t a l l a z i o n i i m m e r s i v e : ' T h e I m p o s s i b l e G y m – W i n t e r E d i t i o n ' i n p i a z z a d e i M e r c a n t i , p e n s a t a p e r e v i d e n z i a r e l e s f i d e c h e l e p e r s o n e c o n o b e s i t à a f f r o n t a n o q u o t i d i a n a m e n t e e ' F a n V i l l a g e ' i n p i a z z a d e l C a n n o n e , d e d i c a t o a l l a s t o r i a d e l l a m e d i c i n a m o d e r n a . " V o g l i a m o c h e q u e s t e d u e i n s t a l l a z i o n i - h a p o i a g g i u n t o - r a c c o n t i n o a i n o s t r i c i t t a d i n i c h e o g g i s i p u ò v i v e r e b e n e , i n s a l u t e e p e r l u n g o t e m p o p a r t e n d o d a l l o s p o r t c o m e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e " . P o i s i è s o f f e r m a t o s u i G i o c h i i n v e r n a l i : " P e r p r i m i a b b i a m o c r e d u t o a l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a . U n e v e n t o c o m e q u e s t o è l ' a p i c e d i u n l u n g o p e r c o r s o f a t t o d i s a c r i f i c i e d e l l a v o r o d i c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e o g g i m i p i a c e r i n g r a z i a r e " .