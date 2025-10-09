R o m a , 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " E ’ s t a t o u n d i s o n o r e i l m a n c a t o a r r e s t o d i A l m a s r i , n o t o a n c h e p e r i s u o i c r i m i n i . I n t e r e s s i c h e n o n s o n o d i u n o S t a t o d i d i r i t t o e l a p a u r a d i r i t o r s i o n i l o c a l i d o v e o p e r a E n i c o n f o r t i i n t e r e s s i h a n n o i n d o t t o i l G o v e r n o a f a r e u n p a s s o i n d i e t r o . L ’ a z i o n e d e l G o v e r n o i n o l t r e è s t a t a r e s a r i d i c o l a d a l l e m o t i v a z i o n i u f f i c i a l i p o r t a t e a n c h e i n q u e s t ’ A u l a s u b i t o d o p o l a s c o p e r t a d e l m i s f a t t o : s i d i s s e c h e i l m a n d a t o d i a r r e s t o e r a s c r i t t o m a l e , p o c o c h i a r o , e d u n q u e n o n s i p o t e v a d a r g l i s e g u i t o . N e a n c h e i n q u e l m o m e n t o c i f u u n a a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à , c o m e s i c o n v i e n e a c h i n o n h a p a u r a , a c h i n o n m e n t e , a c h i n o n d e v e c o p r i r e n u l l a " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i A v s a l l a C a m e r a L u a n a Z a n e l l a d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e l l a r i c h i e s t a d i a u t o r i z z a z i o n e p e r i m i n i s t r i N o r d i o e P i a n t e d o s i e i l s o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o s u l c a s o A l m a s r i . " N o i r i t e n i a m o c o n v i n t a m e n t e c h e q u e s t a C a m e r a d e b b a c o n c e d e r e l ’ a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e , d e b b a c h i e d e r e v e r i t à e g i u s t i z i a s u u n a t t o c h e n o n h a n u l l a a c h e f a r e c o n l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e q u a n t o c o n p r a t i c h e n o n t r a s p a r e n t i e c o n u n a s c e l t a p o l i t i c a c h e h a f a t t o p e r d e r e c r e d i b i l i t à a l n o s t r o p a e s e . R i t e n i a m o a l t r e s ì , c o n a l t r e t t a n t a c o n v i n z i o n e , c h e q u a l s i a s i s c e l t a f a r à o g g i q u e s t a C a m e r a , n e s s u n v o t o p o t r à c a n c e l l a r e l a p e r d i t a d i s t i m a e c r e d i b i l i t à c h e q u e s t o G o v e r n o s i è ‘ c o n q u i s t a t o ’ d i f r o n t e a l m o n d o i n t e r o t r a t t a n d o c o n i g u a n t i b i a n c h i u n o r r i b i l e c r i m i n a l e m e n t r e r i f i u t a d i p o r g e r e l a m a n o a l p o p o l o d i s p e r a t o d e i m i g r a n t i " , c o n c l u d e .