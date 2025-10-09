R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ A u l a d e l l a C a m e r a h a n e g a t o l ’ a s s u r d a r i c h i e s t a d i a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e s u l c a s o A l m a s r i n e i c o n f r o n t i d e l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o M a n t o v a n o e d e i m i n i s t r i N o r d i o e P i a n t e d o s i . L a p r e t e s a d i a p r i r e u n p r o c e s s o c o n t r o m e m b r i d e l g o v e r n o p e r d e c i s i o n i p r e s e c o n l ’ e s c l u s i v o i n t e r e s s e d i g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e d e l P a e s e e r a l u n a r e " . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a . " I l P a r l a m e n t o h a r i s p e d i t o a l m i t t e n t e l ’ i p o t e s i d i r i c o r r e r e a l g i u d i c e p e n a l e p e r v i c e n d e e s c l u s i v a m e n t e p o l i t i c h e , v i o l a n d o d u n q u e i l p r i n c i p i o d i s e p a r a z i o n e t r a i p o t e r i , c o n u n v o t o c h i a r o , l i m p i d o e d i b u o n s e n s o . U n p e c c a t o c h e q u a l c u n o , a n c h e s t a v o l t a , a b b i a v o l u t o s t r u m e n t a l i z z a r e q u e s t a v i c e n d a p e r t e n t a r e d i a t t a c c a r e l ’ e s e c u t i v o " , c o n c l u d e .