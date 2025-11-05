R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e c i s i o n e d e l l a P r o c u r a g e n e r a l e l i b i c a d i d i s p o r r e l a c u s t o d i a c a u t e l a r e d e l g e n e r a l e A l m a s r i p e r o m i c i d i o e v i o l a z i o n i d e i d i r i t t i u m a n i r a p p r e s e n t a u n a p i e t r a t o m b a l e s u u n c a s o c h e h a m o s t r a t o u n a g e s t i o n e t o r b i d a e i n q u a l i f i c a b i l e d a p a r t e d e l g o v e r n o . A q u e s t o p u n t o n o n c i s o n o p i ù a l i b i : c h i h a c o p e r t o e g i u s t i f i c a t o d e v e f e r m a r s i " : C o s ì l a d e p u t a t a D e m o c r a t i c a D e b o r a S e r r a c c h i a n i , r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " C o n t i n u a r e s u q u e s t a s t r a d a , a r r i v a n d o p e r f i n o a f o r z a r e i l p a r l a m e n t o o a s o l l e v a r e c o n f l i t t i c o s t i t u z i o n a l i p e r d i f e n d e r e l ’ i n d i f e n d i b i l e , m e t t e r e b b e i n i m b a r a z z o l ’ I t a l i a e l e s u e i s t i t u z i o n i p i ù d i q u a n t o g i à n o n s i a a v v e n u t o . A l l a m a g g i o r a n z a c h i e d i a m o d i f e r m a r s i , p e r r i s p e t t o d e l l a g i u s t i z i a e d e l l a d i g n i t à d e l l e n o s t r e i s t i t u z i o n i " , c o n c l u d e .