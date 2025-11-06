R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n p a r o l e d a v v e r o i m p r o v v i d e , i l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o r i t i e n e d i a r c h i v i a r e c o m e u n s u c c e s s o p o l i t i c o s u o e d e l g o v e r n o i l r i m p a t r i o d i O s a m a A l m a s r i , a s e g u i t o d i u n a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e d e l l e a u t o r i t à l i b i c h e c h e h a n n o p r o c e d u t o a l s u o a r r e s t o . I l c a s o v u o l e c h e l a s t e s s a r i c h i e s t a d i a r r e s t o s i a p e r v e n u t a a l l ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a i t a l i a n a d a p a r t e d e l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e . È v e r o c o m e d i c e i l p r o v e r b i o : u n b e l t a c e r n o n f u m a i s c r i t t o . P i a n t e d o s i p o t e v a s c e g l i e r e i l s i l e n z i o , h a p r e f e r i t o s c a l a r e g l i s p e c c h i . A l l a p r o s s i m a p r e c i s a z i o n e , s p i e g h e r à c h e A l m a s r i è s t a t o a r r e s t a t o i n L i b i a g r a z i e a l g o v e r n o i t a l i a n o " . C o s ì l a d e p u t a t a d i A z i o n e D a n i e l a R u f f i n o .