R o m a , 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " N o i c o n s i d e r i a m o l a v i c e n d a A l m a s r i u n o s c a n d a l o p e r c o m e i l g o v e r n o l ' h a g e s t i t a , u n e r r o r e p o l i t i c o c l a m o r o s o " . L o h a d e t t o M a t t e o R e n z i a S k y T g 2 4 . " V o t e r e m o c o n t r o l ' a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e p e r P i a n t e d o s i e c o n v i n t a m e n t e a f a v o r e a l l ' a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e p e r N o r d i o , c h e h a m e n t i t o a l P a r l a m e n t o , e M a n t o v a n o , c h e h a l a b r u t t a a b i t u d i n e d i c o n s i d e r a r e i S e r v i z i s e g r e t i c o m e l a p r o p r i a m i l i z i a p e r s o n a l e " , h a s p i e g a t o i l l e a d e r d i I v .