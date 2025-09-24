R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l r e l a t o r e F e d e r i c o G i a n a s s i , d e p u t a t o d e l P d , a l t e r m i n e d e l l a s u a r e l a z i o n e s u l c a s o A l m a s r i h a p r o p o s t o a l l a G i u n t a d e l l a C a m e r a l ’ a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d e l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o A l f r e d o M a n t o v a n o , i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , C a r l o N o r d i o , e i l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i . L a p r o p o s t a v e r r à v o t a t a d a l l a G i u n t a m a r t e d ì 3 0 s e t t e m b r e , s e c o n d o c a l e n d a r i o , p e r p o i p a s s a r e a l v a g l i o d e l l ’ a u l a . L a s e d u t a è s t a t a s o s p e s a e r i p r e n d e r à a l l e 1 4 : 3 0 .