R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o u n e s a m e a p p r o f o n d i t o , l a G i u n t a p e r l e A u t o r i z z a z i o n i p r o p o n e a l l ’ A s s e m b l e a d i n e g a r e l ’ a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d e i m i n i s t r i N o r d i o e P i a n t e d o s i e d e l s o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o . L a v i c e n d a d e l r i m p a t r i o d i O s a m a A l m a s r i v a l e t t a n e l c o n t e s t o d i u n a s i t u a z i o n e d i e s t r e m a t e n s i o n e i n L i b i a . I S e r v i z i d i i n t e l l i g e n c e a v e v a n o s e g n a l a t o r i s c h i c o n c r e t i d i r i t o r s i o n i e m i n a c c e p e r i l p e r s o n a l e e i c i t t a d i n i i t a l i a n i . I n q u e s t o s c e n a r i o , i m e m b r i d e l G o v e r n o h a n n o a g i t o p e r l a t u t e l a d i u n i n t e r e s s e d e l l o S t a t o c o s t i t u z i o n a l m e n t e r i l e v a n t e e p e r p e r s e g u i r e u n p r e m i n e n t e i n t e r e s s e p u b b l i c o , c o m e p r e v i s t o d a l l a l e g g e c o s t i t u z i o n a l e n . 1 d e l 1 9 8 9 " . C o s ì i n A u l a P i e t r o P i t t a l i s , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e r e l a t o r e d i m a g g i o r a n z a p e r l ' a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e s u l l a v i c e n d a A l m a s r i . " L a d e c i s i o n e d i r i m p a t r i a r e A l m a s r i - p r o s e g u e - è s t a t a u n a s c e l t a d i r e s p o n s a b i l i t à e d i p r u d e n z a i s t i t u z i o n a l e , d e t t a t a d a l l a n e c e s s i t à d i p r o t e g g e r e v i t e u m a n e e g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e . N o n s i è t r a t t a t o d i u n a r e s a a p r e s s i o n i e s t e r n e , m a d i u n a d e c i s i o n e f o n d a t a s u l l a r a g i o n d i S t a t o c o s t i t u z i o n a l e , c h e b i l a n c i a l a s i c u r e z z a i n t e r n a c o n g l i o b b l i g h i i n t e r n a z i o n a l i . A n c h e l ’ i n f o r m a t i v a r e s a a l l a C a m e r a d a i m i n i s t r i n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t a m e n d a c e : i l p r i n c i p i o d i l e a l e c o l l a b o r a z i o n e t r a G o v e r n o e P a r l a m e n t o i m p o n e d i f o r n i r e i n f o r m a z i o n i v e r i t i e r e , m a c o m p a t i b i l i c o n l a t u t e l a d i d a t i s e n s i b i l i e d i i n t e l l i g e n c e " . " L a G i u n t a r i t i e n e e v i d e n t e c h e i m i n i s t r i e i l s o t t o s e g r e t a r i o a b b i a n o a g i t o p e r l a d i f e s a d e l l a s i c u r e z z a d e l l o S t a t o e d e l l ’ i n c o l u m i t à d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i . È q u e s t o i l d o v e r e p r i m a r i o d i u n G o v e r n o e i l s e n s o p i ù a l t o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à i s t i t u z i o n a l e c h e l a C o s t i t u z i o n e a f f i d a a n o i t u t t i " , c o n c l u d e .