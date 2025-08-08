R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I l 1 6 l u g l i o s c o r s o , s u l q u o t i d i a n o L a R e p u b b l i c a , R a f f a e l e P i c c i r i l l o , u n m a g i s t r a t o d i g r a n d i s s i m o v a l o r e c h e h a d i r e t t o i m i n i s t e r i s o t t o g o v e r n i d i s e g n o a n c h e p a r z i a l m e n t e d i v e r s o , s p i e g a v a p e r c h é n e l l a v i c e n d a A l m a s r i c i s a r e b b e s t a t a u n a i n v a s i o n e d i c a m p o d a p a r t e d e l l a p o l i t i c a , d e l l ' e s e c u t i v o , i n u n a m b i t o c h e d o v e v a e s s e r e a u t o m a t i c a m e n t e r i s e r v a t o a l l a g i u r i s d i z i o n e , a l l a C o r t e P e n a l e I n t e r n a z i o n a l e e a l l e s t r u t t u r e g i u r i s d i z i o n a l i i t a l i a n e e d i p o l i z i a c h e a v r e b b e r o d o v u t o d a r c o r s o a l l e i n d i c a z i o n i d e l l a C o r t e , a l l a q u a l e a b b i a m o a d e r i t o l i b e r a m e n t e c o n u n a c c o r d o i n t e r n a z i o n a l e " . C o s ì A n d r e a O r l a n d o i n u n v i d e o s u i s o c i a l . " N e l l e p i e g h e d i q u e l r a g i o n a m e n t o c ' e r a u n ' a l t r a c o s a i n t e r e s s a n t e : P i c c i r i l l o s p i e g a v a p e r c h é e r a n o s t a t i a n o m a l i a n c h e i c o m p o r t a m e n t i d e l l a P r o c u r a G e n e r a l e d i R o m a e d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i R o m a c h e s i e r a n o r i v o l t i a l M i n i s t r o p e r c h i e d e r e u n a s o r t a d i v i a l i b e r a , c h e p o i n o n c ' è s t a t o . M i h a m o l t o s o r p r e s o l a r e a z i o n e d e l M i n i s t r o N o r d i o , c h e s i d e f i n i s c e l i b e r a l e , m a p r o b a b i l m e n t e c o l p i t o d a q u e s t e a r g o m e n t a z i o n i g i u r i d i c h e e d a q u e s t o r i l i e v o n o n h a r i s p o s t o d e l m e r i t o , m a h a d e t t o s o s t a n z i a l m e n t e ' c o m e s i p e r m e t t e ' . C i o è c h e u n m a g i s t r a t o n o n p u ò e s p r i m e r e v a l u t a z i o n i " . " Q u a n d o e r o M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a l ' a t t u a l e M i n i s t r o N o r d i o f e c e , c o m e e r a g i u s t o , m o l t e c r i t i c h e a d a l c u n e s c e l t e e o r i e n t a m e n t i a n c h e n o r m a t i v i c h e i n t r a p r e n d e m m o . C r e d o c h e i n u n o S t a t o l i b e r a l e n o n s o l o s i a g i u s t o a s c o l t a r e l e c r i t i c h e , m a c h e t a l v o l t a a d d i r i t t u r a v a d a n o s o l l e c i t a t e q u a n d o s i t r a t t a d i g e s t i r e c o s e c o s ì i m p o r t a n t i c o m e q u e l l e c h e r i g u a r d a n o l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e l o S t a t o d i d i r i t t o " . " L o S t a t o d i d i r i t t o i n q u e s t a v i c e n d a c r e d o s i a p r o p r i o q u e l l o m e s s o i n d i s c u s s i o n e p e r c h é e m e r g e u n ' i n s o f f e r e n z a d e l l ' e s e c u t i v o p e r q u a l s i a s i i d e a d i s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i . È u n a c o s a p e r i c o l o s a e d è p e r i c o l o s o c h e u n u o m o c h e è a n d a t o a v i a A r e n u l a c o n l a b a n d i e r a d e l l i b e r a l i s m o n o n s o l o n o n l o c a p i s c a , m a r i s p o n d a i n f a s t i d i t o a c h i l o f a n o t a r e . È p e r i c o l o s o n o n p e r q u e s t a o p e r q u e l l a p a r t e p o l i t i c a , è p e r i c o l o s o p e r c h é s e l a m a g i s t r a t u r a n o n è a u t o n o m a , l a g i u s t i z i a n o n c ' è . Q u e s t o c r e d o l ' a v e s s e r o c a p i t o b e n e i n o s t r i p a d r i c o s t i t u e n t i , m i p a r e n o n v a l g a p e r q u e s t o g o v e r n o " , c o n c l u d e O r l a n d o .