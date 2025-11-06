R o m a , 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - " E ' d e l t u t t o e v i d e n t e c h e i l g o v e r n o n o n c i s t a d i c e n d o q u e l l o c h e e f f e t t i v a m e n t e è a v v e n u t o " . L o h a d e t t o l ' e x m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o a S k y T g 2 4 p a r l a n d o d e l c a s o A l m a s r i . " U n a m a g g i o r a n z a d a s o l a n o n p u ò d i r s i t u t t o , n o n p u ò d i r e q u a l è l o s t a t o d i d i r i t t o , n o n p u ò d i r e c h i è c o l p e v o l e e c h i è i n n o c e n t e . A n c h e s e q u e s t a è l a p r o s p e t t i v a c h e a d e s t r a p i a c e r e b b e m o l t o . P e r i l m o m e n t o , p e r f o r t u n a - h a o s s e r v a t o l ' e x m i n i s t r o d e m - c ' è a n c o r a u n a C o s t i t u z i o n e c h e i m p e d i s c e d i a n d a r e c o m p i u t a m e n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e " . " I l g o v e r n o p u ò e s c l u d e r e c h e d i e t r o l a c o n d o t t a d e l g o v e r n o c i s i a n o s t a t i i n t e r e s s i d i c a r a t t e r e e c o n o m i c o , e n e r g e t i c o o l e g a t i a l l a g e s t i o n e d e l f l u s s o d e i m i g r a n t i ? S e i l g o v e r n o d i c e c h e t u t t o q u e s t o n o n h a p e s a t o i n q u e s t a v i c e n d a , n e p r e n d i a m o a t t o . N o n s o s e s o n o i n g r a d o d i d i r l o . S e c i f o s s e r o s t a t i i n t e r e s s i e n e r g e t i c i , e c o n o m i c i e d e l l a g e s t i o n e d e l f l u s s o d e i m i g r a n t i c h e h a n n o p e s a t o s u q u e s t a v i c e n d a , s i s a r e b b e d o v u t o a p p o r r e i l s e g r e t o d i S t a t o , i n v e c e d i d i r e c h e A l m a s r i l o s i r i m a n d a v a i n L i b i a p e r c h é i l t e m a e r a l a s i c u r e z z a d e g l i i t a l i a n i " , h a p r o s e g u i t o O r l a n d o . " D o p o d i c h é a d e s s o d i c o n o c h e s a p e v a n o g i à c h e i n L i b i a l o a v r e b b e r o p r e s o . S e s i s o s t i e n e c h e q u e g l i i n t e r e s s i h a n n o p e s a t o è e s a t t a m e n t e i l c o n t r a r i o d i q u e l l o c h e h a n n o s o s t e n u t o i n t u t t e q u e s t e s e t t i m a n e " , h a c o n c l u s o .