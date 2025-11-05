R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A p p r e n d i a m o c o n s o l l i e v o c h e , s e c o n d o i l m i n i s t r o T a j a n i , ' n o n s e n e s t a o c c u p a n d o ' e c h e , c o m e c o n f e r m a i l p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a , ' i l g o v e r n o n o n c ’ e n t r a n u l l a ' c o n l ’ a r r e s t o i n L i b i a d e l g e n e r a l e A l m a s r i . V i s t o i l r i s u l t a t o , f o r s e è i l c a s o c h e i l g o v e r n o c o m i n c i a n o n o c c u p a r s i d i m o l t e a l t r e q u e s t i o n i : g i u s t i z i a , e c o n o m i a , s a n i t à , s c u o l a , a m b i e n t e . P o t r e m m o f i n a l m e n t e a s s i s t e r e a q u a l c h e m i g l i o r a m e n t o . L a m a g g i o r a n z a s i l i m i t i a l a s c i a r e c h e l a g i u s t i z i a f a c c i a i l p r o p r i o c o r s o , i n v e c e d i t e n t a r e c o n t i n u a m e n t e d i m e t t e r e i b a s t o n i t r a l e r u o t e a i r e g o l a r i p r o c e d i m e n t i " . C o s ì i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o , c o m p o n e n t e d e l l a g i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i a p r o c e d e r e d e l l a C a m e r a , M a t t e o O r f i n i . " D o p o l a c a r c e r a z i o n e d e l c r i m i n a l e A l m a s r i i n L i b i a , s a r e b b e u n ’ o n t a g r a v i s s i m a p e r l a C a m e r a s o l l e v a r e i l c a s o d a v a n t i a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e p e r e s t e n d e r e l o s c u d o g i u d i z i a r i o a B a r t o l o z z i . L a m a g g i o r a n z a c i r i p e n s i e f e r m i q u e s t a s q u a l l i d a f o r z a t u r a i s t i t u z i o n a l e " , c o n c l u d e .