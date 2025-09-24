R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G l i a t t a c c h i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l r e l a t o r e G i a n a s s i e a l p r e s i d e n t e D o r i s o n o v i o l e n t i , i n t i m i d a t o r i e t o t a l m e n t e i n a c c e t t a b i l i . E d i m o s t r a n o s o l t a n t o u n a c o s a : c h e h a n n o p a u r a d e l l a v e r i t à . I l r e l a t o r e h a p i e n o d i r i t t o d i e s p r i m e r e l a p r o p r i a v a l u t a z i o n e s u g l i a t t i e s u i f a t t i : t e n t a r e d i i m b a v a g l i a r l o s i g n i f i c a v o l e r p i e g a r e l a G i u n t a a l o g i c h e d i p a r t i t o e i m p e d i r e c h e l a g i u s t i z i a f a c c i a i l s u o c o r s o . U n c o m p o r t a m e n t o c h e c o n f e r m a a n c o r a u n a v o l t a l a d e r i v a a u t o r i t a r i a c h e q u e s t a d e s t r a s t a c e r c a n d o d i i m p o r r e a l P a e s e ” . C o s ì M a t t e o O r f i n i , c o m p o n e n t e d e l l a G i u n t a a u t o r i z z a z i o n i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o .