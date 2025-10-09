R o m a , 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - U n b a c i a m a n o , d a p a r t e d i C a r l o N o r d i o , p a c c h e s u l l e s p a l l e e c o m p l i m e n t i p e r G i o r g i a M e l o n i i n o c c a s i o n e d e l v o t o a M o n t e c i t o r i o s u l c a s o A l m a s r i c h e h a n e g a t o l ' a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e p e r i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , p e r q u e l l o d e l l ' I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i e p e r i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a A l f r e d o M a n t o v a n o . L a p r e m i e r s i è p r e s e n t a t a p u n t u a l e i n a u l a p o c o p r i m a d e l l ' a v v i o d e l l e v o t a z i o n i , m e n t r e i b a n c h i d e l g o v e r n o s i e r a n o g i à r i e m p i t i d i t u t t i i b i g d e l l ' e s e c u t i v o . A l p r i m o v o t o , q u e l l o s u N o r d i o , l a p r e m i e r s i è g i r a t a v e r s o l a s u a d e s t r a e h a b a t t u t o s u l l a s p a l l a d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , c h e h a r i s p o s t o c o n u n g a l a n t e b a c i a m a n o . P a c c h e s u l l e s p a l l e e s t r e t t e d i m a n o a n c h e c o n P i a n t e d o s i e M a n t o v a n o , c h e h a c o s t r e t t o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a s p o r g e r s i s u l l o s c r a n n o , v i s t o c h e i l s o t t o s e g r e t a r i o e r a s e d u t o u n a f i l a s o t t o d i l e i . A l l a f i n e d e l l a s e d u t a m o l t i s s i m i d e p u t a t i d i m a g g i o r a n z a , o l t r e a g l i a l t r i m i n i s t r i , s i s o n o a s s i e p a t i i n t o r n o a i t r e e s p o n e n t i d i g o v e r n o p e r f a r e i c o m p l i m e n t i , m e n t r e i l r e s t o d e g l i e s p o n e n t i d i m a g g i o r a n z a b a t t e v a l e m a n i p e r l ' e s i t o d e l v o t o .