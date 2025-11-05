R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o s ’ a l t r o d e v e a c c a d e r e s e n o n l ’ a r r e s t o i n L i b i a d i A l m a s r i c o n l ’ a c c u s a d i v i o l e n z e e t o r t u r e s u i d e t e n u t i p e r c h è N o r d i o s i d i m e t t a ? " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " N o n s o l o i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a s i n d a s u b i t o h a r a c c o n t a t o u n a m o n t a g n a d i b a l l e i n P a r l a m e n t o , n o n s o l o i l g o v e r n o i t a l i a n o h a r i a c c o m p a g n a t o u n d e l i n q u e n t e c o n l ’ a e r e o d i S t a t o , n o n s o l o l ’ e s e c u t i v o M e l o n i h a f a t t o t u t t o q u e s t o s u l l a b a s e d i u n o s c a m b i o c o n i l c o n t r o l l o d e i f l u s s i d i m i g r a n t i , n o n s o l o l o h a f a t t o s b a t t e n d o s e n e d e l m a n d a t o d i a r r e s t o d e l l a C o r t e P e n a l e i n t e r n a z i o n a l e , o r a s c o p r i a m o c h e p e r s i n o p e r i l i b i c i A l m a r s i è u n p e r i c o l o . C o s a a s p e t t a N o r d i o a f a r e u n p a s s o i n d i e t r o ? N o n p e n s a d i a v e r g i à p o r t a t o n e l p u n t o p i ù b a s s o i l m i n i s t e r o e l ’ i s t i t u z i o n e c h e r i c o p r e p r o t e m p o r e ? ” .