R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i è s o t t o r i c a t t o d e l l a m i l i z i a l i b i c a d i A l m a s r i , q u e s t o s i e r a c a p i t o d a m e s i , s e l o s o n o f a t t o s c a p p a r e i n G i u n t a d e l l e A u t o r i z z a z i o n i a l l a C a m e r a g l i e s p o n e n t i d e l l a m a g g i o r a n z a e l o h a n n o c o n f e r m a t o o g g i v o t a n d o l o s c u d o d e l l ' i m m u n i t à p e r i t r e e s p o n e n t i d e l g o v e r n o , c h e c o s i s i s o t t r a r r a n n o a l l a g i u s t i z i a p e n a l e " . L o a f f e r m a n o l e c o m p o n e n t i M 5 s n e l l a G i u n t a d e l l e A u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a D a n i e l a T o r t o , E n r i c a A l i f a n o e C a r l a G i u l i a n o . " Q u e s t o c o n f e r m a c h e i l g o v e r n o h a c a l p e s t a t o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e i s u o i o b b l i g h i v e r s o l a C p i , h a m e n t i t o a l P a r l a m e n t o n e l r e n d e r e c o n t o d e l s u o o p e r a t o e h a a c c o m p a g n a t o A l m a s r i i n L i b i a c o n g l i o n o r i d e l v o l o d i S t a t o p e r c h é è s o t t o s c a c c o d e i t r a f f i c a n t i d i e s s e r i u m a n i " , c o n c l u d o n o .