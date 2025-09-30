Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Bene la giunta per le autorizzazioni della Camera che oggi ha bocciato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano. Nel caso di specie, è evidente come i membri del Governo abbiano agito esclusivamente per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni. Si tratta di un ‘caso di scuola’ nel quale l’interesse e la sicurezza nazionale hanno avuto la precedenza rispetto a qualunque altro aspetto". Così il deputato Dario Iaia, capogruppo FdI in Giunta Autorizzazione a procedere. "Questo ha riconosciuto la maggioranza della Giunta che, peraltro, ha denunciato il pregiudizio dell’opposizione e del relatore Gianassi, i quali volutamente hanno ignorato quelli che erano i pericoli segnalati dai servizi ed hanno agito ispirando la propria azione politica con un unico obiettivo: quello di colpire il Governo Meloni. Anche in questo caso, la loro azione non ha sortito alcun effetto, essendo assolutamente infondata sia dal punto di vista giuridico che politico", conclude.
Almasri: Iaia (Fdi), 'bene giunta autorizzazioni, colpire governo unico obiettivo opposizione'
30 settembre, 2025 • 17:20