R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " B e n e l a g i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a c h e o g g i h a b o c c i a t o l a r i c h i e s t a d i a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d e i m i n i s t r i N o r d i o e P i a n t e d o s i e d e l s o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o . N e l c a s o d i s p e c i e , è e v i d e n t e c o m e i m e m b r i d e l G o v e r n o a b b i a n o a g i t o e s c l u s i v a m e n t e p e r l a t u t e l a d i u n i n t e r e s s e d e l l o S t a t o c o s t i t u z i o n a l m e n t e r i l e v a n t e e i l p e r s e g u i m e n t o d i u n p r e m i n e n t e i n t e r e s s e p u b b l i c o n e l l ’ e s e r c i z i o d e l l e p r o p r i e f u n z i o n i . S i t r a t t a d i u n ‘ c a s o d i s c u o l a ’ n e l q u a l e l ’ i n t e r e s s e e l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e h a n n o a v u t o l a p r e c e d e n z a r i s p e t t o a q u a l u n q u e a l t r o a s p e t t o " . C o s ì i l d e p u t a t o D a r i o I a i a , c a p o g r u p p o F d I i n G i u n t a A u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e . " Q u e s t o h a r i c o n o s c i u t o l a m a g g i o r a n z a d e l l a G i u n t a c h e , p e r a l t r o , h a d e n u n c i a t o i l p r e g i u d i z i o d e l l ’ o p p o s i z i o n e e d e l r e l a t o r e G i a n a s s i , i q u a l i v o l u t a m e n t e h a n n o i g n o r a t o q u e l l i c h e e r a n o i p e r i c o l i s e g n a l a t i d a i s e r v i z i e d h a n n o a g i t o i s p i r a n d o l a p r o p r i a a z i o n e p o l i t i c a c o n u n u n i c o o b i e t t i v o : q u e l l o d i c o l p i r e i l G o v e r n o M e l o n i . A n c h e i n q u e s t o c a s o , l a l o r o a z i o n e n o n h a s o r t i t o a l c u n e f f e t t o , e s s e n d o a s s o l u t a m e n t e i n f o n d a t a s i a d a l p u n t o d i v i s t a g i u r i d i c o c h e p o l i t i c o " , c o n c l u d e .