R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ D a v a n t i a l l e d i c h i a r a z i o n i d i o g g i d i N o r d i o , c h e f a l a c o n t r o f i g u r a d i G i o r g i a M e l o n i , l a q u e s t i o n e è m o l t o s e m p l i c e : N o r d i o e r a i n f o r m a t o o n o ? E r a i n f o r m a t o e h a m e n t i t o a l P a r l a m e n t o o l a c a p o d i g a b i n e t t o d e c i d e v a t u t t o s e n z a c o i n v o l g e r l o e l u i a l l o r a n o n è i n g r a d o d i g e s t i r e i l s u o M i n i s t e r o ? " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l P d n e l l a c o m m i s s i o n e g i u s t i z i a d e l l a C a m e r a , F e d e r i c o G i a n a s s i " N o r d i o – a g g i u n g e G i a n a s s i - h a d i c h i a r a t o c h e l e s c e l t e p o l i t i c h e s u l c a s o A l m a s r i s o n o s t a t e a s s u n t e t u t t e d a l u i . B e n e , e a l l o r a c o n f e r m a d i e s s e r e s t a t o i n f o r m a t o d e l l a r i u n i o n e c h e s i è t e n u t a g i à i l 1 9 g e n n a i o , a l l ’ o r a d i p r a n z o , a l l a q u a l e h a n n o p a r t e c i p a t o i p i ù a l t i v e r t i c i d i g o v e r n o e l a s u a c a p o d i g a b i n e t t o i n r e l a z i o n e a l l e i m p l i c a z i o n i d e r i v a n t i d a l l ’ a r r e s t o d i A l m a s r i ? I n P a r l a m e n t o t u t t o q u e s t o l o h a t a c i u t o " . " E r a i n o l t r e a l c o r r e n t e d e l d o c u m e n t o r e d a t t o d a l c a p o d e l D a g B i r r i t t e r i i l 2 0 g e n n a i o , c h e – s e f i r m a t o d a N o r d i o – a v r e b b e c o n s e n t i t o l ’ a r r e s t o d i A l m a s r i e l a s u a e s t r a d i z i o n e a l l a C o r t e P e n a l e I n t e r n a z i o n a l e ? S e q u e l d o c u m e n t o n o n g l i è m a i s t a t o s o t t o p o s t o , a l l o r a è e v i d e n t e c h e l e d e c i s i o n i n o n e r a n o s u e m a d e l l a s u a c a p o d i g a b i n e t t o c h e g l i e l o h a n a s c o s t o . S e i n v e c e l o h a r i c e v u t o e i g n o r a t o , s i a s s u m a l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a d e l l a f u g a d e l c r i m i n a l e . S e r v e o n e s t à , e ’ f i n i t o i l t e m p o d e l l e m e n z o g n e . I l M i n i s t r o s m e t t a d i s c a p p a r e d a l l a v e r i t à . N o r d i o n o n s c a p p i e r i s p o n d a s u t u t t o ” .