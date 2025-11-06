R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M a d a v v e r o P a l a z z o C h i g i e l a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a p e n s a n o d i c a v a r s e l a d a l p a s t i c i a c c i o b r u t t o d i A l m a s r i c o n u n a s g a n g h e r a t a n o t a a n o n i m a ? N o i i n s i s t e r e m o , s t i a n o t r a n q u i l l i , p e r c h é i l P a r l a m e n t o e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a d e l n o s t r o P a e s e n o n p o s s o n o e s s e r e p r e s i c o s ì i n g i r o " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " C o n t i n u e r e m o a c h i e d e r e l a v e r i t à , e i n s i s t e r e m o - c o n c l u d e i l l e a d e r d i S I - a f a r e 4 d o m a n d e a G i o r g i a M e l o n i : A b b i a m o s c o p e r t o i e r i c h e i l g o v e r n o M e l o n i s a p e v a d a l 2 0 g e n n a i o d e l m a n d a t o d i a r r e s t o l i b i c o c o n t r o i l t o r t u r a t o r e A l m a s r i . P e r c h é a l l o r a è s t a t o r i m a n d a t o l i b e r o e c o n t u t t i g l i o n o r i a T r i p o l i e n o n c o n s e g n a t o , c o m e a v v i e n e u s u a l m e n t e i n q u e s t i c a s i , a l l e a u t o r i t à g i u d i z i a r i e d i q u e l P a e s e ? S e i l g o v e r n o M e l o n i s a p e v a d a l 2 0 g e n n a i o d e l m a n d a t o d i a r r e s t o v e r s o A l m a s r i p e r c h é n o n l o h a d e t t o s u b i t o ? " . E d a n c o r a : " O r a i l g o v e r n o M e l o n i c o l l e g a i l r i m p a t r i o , o m e g l i o l a l i b e r a z i o n e d i A l m a s r i c o n i l r i e n t r o s u u n v o l o d i S t a t o , a l m a n d a t o d i a r r e s t o d e l l e a u t o r i t à d i T r i p o l i . P e r c h é a l l o r a i l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o P i a n t e d o s i i n P a r l a m e n t o c i h a d e t t o c h e A l m a s r i f u e s p u l s o p e r m o t i v i d i s i c u r e z z a e n o n d í e s t r a d i z i o n e ? I l g o v e r n o i t a l i a n o s a p e v a d a l 2 0 g e n n a i o d e l m a n d a t o d i a r r e s t o p e r A l m a s r i ? P e r c h é a l l o r a i r e s p o n s a b i l i d e i n o s t r i s e r v i z i d i s i c u r e z z a h a n n o f o r n i t o a l l a m a g i s t r a t u r a e n e l l e s e d i i s t i t u z i o n a l i u n ’ a l t r a v e r s i o n e ? " .