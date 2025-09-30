R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I r o n i a d e l l a s o r t e , p r o p r i o m e n t r e i n L i b i a t o l g o n o o g n i i n c a r i c o i s t i t u z i o n a l e a l t o r t u r a t o r e e t r a f f i c a n t e d i e s s e r e u m a n i A l m a s r i , a i s u o i p r o t e t t o r i i t a l i a n i v i e n e c o n c e s s o u n s a l v a c o n d o t t o d a l l a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a . I p o c r i s i a e m a l a f e d e o g g i f e s t e g g i a n o a l l a g r a n d e " . L o s c r i v e s u X N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " C o m e a v e v a s c r i t t o O r w e l l t u t t i s o n o u g u a l i m a a l c u n i s o n o p i ù u g u a l i d e g l i a l t r i , e n o n i m p o r t a s e m e n t o n o a l P a r l a m e n t o e a l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a d e l P a e s e . O r a l a s m e t t a n o a l m e n o d i f a r e l a f a c c i a f e r o c e e d i f a r e p r o p a g a n d a s u l l a p e l l e d e l l a p o v e r a g e n t e " , c o n c l u d e .