R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I n g i o c o c ’ è l ’ e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i . S e i l p o t e r e p o l i t i c o n o n d e v e m a i p o t e r p a r l a r e e c r i t i c a r e , m e n t r e l ’ o r d i n e g i u d i z i a r i o p u ò l i b e r a m e n t e c r i t i c a r e p e r c h é r i t i e n e d i e s s e r e i n u n a p o s i z i o n e d i p r e m i n e n z a , a l l o r a v i è s q u i l i b r i o " . L o d i c e i l m i n i s t r o T o m m a s o F o t i a l C o r r i e r e d e l l a S e r a a p r o p o s i t o d e l c a s o A l m a s r i e d e l l a d e n u n c i a d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i c h e p a r l a d i ' d i s e g n o p o l i t i c o ' d e l l e t o g h e c o n t r o l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . " D a p i ù p a r t i s i è c h i e s t o d i r i t i r a r e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . I n P a r l a m e n t o c i s o n o s t a t e a u d i z i o n i d i t u t t i . U n a m a g g i o r a n z a c h e a v e v a m e s s o n e l s u o p r o g r a m m a l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , h a i l d o v e r e d i a t t u a r l a " . N o n è u n a t t a c c o p o l i t i c o , c h e s e r v e a p r e p a r a r e l a b a t t a g l i a r e f e r e n d a r i a s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e ? " N o n v e d o i m m i n e n t e l a b a t t a g l i a r e f e r e n d a r i a . I l r e f e r e n d u m n o n l o c e r c a l a m a g g i o r a n z a , t u t t ’ a l p i ù l o c e r c a l ’ o p p o s i z i o n e n o n v o t a n d o u n a r i f o r m a s u l l a q u a l e , u n t e m p o , a n c h e m o l t i a s i n i s t r a e r a n o d ’ a c c o r d o . M a g l i i t a l i a n i s a n n o d e c i d e r e " . S b a g l i a c h i s o s t i e n e c h e i l g o v e r n o , r i v e n d i c a n d o i l p r i m a t o d e l l a p o l i t i c a , p u n t i a c o l p i r e t u t t i i c o n t r o l l o r i ? " N o n è c h e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e i m p e d i s c a a i m a g i s t r a t i d i c o n t r o l l a r e i p o l i t i c i . N o n v e d o a l c u n a l e s i o n e d i d i r i t t i . O d o b b i a m o r i a p r i r e l a p a g i n a d i u n c e r t o C s m ? " . I l g o v e r n o h a a g i t o s o t t o r i c a t t o d e l l a L i b i a ? " M i a r r e n d o . C h e f i l m è q u e s t o ? D o v e s o n o l e p r o v e ? S e q u a l c u n o h a i n m a n o a l t r e c a r t e è p i e n a v i o l a z i o n e d e l s e g r e t o d i u f f i c i o " . A g g i u n g e F o t i : " G l i a l l e g a t i a l l a r i c h i e s t a d i a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e s o n o c o n s u l t a b i l i s o l o d a i m e m b r i d e l l a G i u n t a . P e r f o r t u n a n o n s i a m o p i ù n e l l a f a s e d e i t r i b u n a l i d e l p o p o l o . I l P a r l a m e n t o p u ò n e g a r e l ’ a u t o r i z z a z i o n e , r i t e n e n d o c h e i l g o v e r n o a b b i a a g i t o n e l l ’ e s e r c i z i o d e l l a s u a f u n z i o n e e p e r l a t u t e l a d i u n i n t e r e s s e d e l l o S t a t o " .