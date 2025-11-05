R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i f a t t i d i m o s t r a n o u n a v o l t a p e r t u t t e c h i s i a d a v v e r o O s a m a N j e e m A l m a s r i . N o n u n a l l e a t o n e l l a ' l o t t a a i t r a f f i c a n t i ' . E a l l o r a l a d o m a n d a è s e m p l i c e : c h i l o h a f a t t o s a l i r e s u q u e l l ’ a e r e o ? C h i h a p e n s a t o c h e f o s s e g i u s t o r e s t i t u i r e u n p r e s u n t o c a r n e f i c e a l s u o t e r r i t o r i o , i n v e c e d i c o n s e g n a r l o a l l a g i u s t i z i a i n t e r n a z i o n a l e ? L a s u p e r f i c i a l i t à , l ’ a r r o g a n z a e i l c i n i s m o d i c h i o g g i g o v e r n a h a n n o t r a s f o r m a t o l a p o l i t i c a e s t e r a i n u n a p a s s e r e l l a d i e r r o r i e d i i p o c r i s i e . S i u r l a c o n t r o i m i g r a n t i d i s p e r a t i c h e a r r i v a n o s u i b a r c o n i , e p o i s i s t e n d o n o t a p p e t i r o s s i a c h i s u i m i g r a n t i h a i n f e r t o d o l o r e , u m i l i a z i o n e e m o r t e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l D a v i d e F a r a o n e , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . " O g g i A l m a s r i è i n c a r c e r e . N o n p e r m e r i t o n o s t r o , m a n o n o s t a n t e n o i . P e r f i n o i l i b i c i s o n o s t a t i p i ù r a p i d i , p i ù c o e r e n t i , p i ù g i u s t i . E h o d e t t o t u t t o . L ’ I t a l i a , q u e l l a c h e c r e d e a n c o r a n e l l o S t a t o d i d i r i t t o , n o n p u ò c h e a r r o s s i r e d a v a n t i a q u e s t ’ e n n e s i m a , v e r g o g n o s a p a g i n a d i p o l i t i c a t r a v e s t i t a d a s o v r a n i t à " , c o n c l u d e .