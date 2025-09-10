R o m a , 1 0 s e t ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a D e v i s h a d e p o s i t a t o , p r e s s o l a s e g r e t e r i a d e l l a G i u n t a , u n a p r o p o s t a d i m o d i f i c a d e l l ’ a r t i c o l o 1 8 - b i s d e l r e g o l a m e n t o d e l l a C a m e r a c h e m i r a a d a m p l i a r e l a p o s s i b i l i t à d i a c c e s s o a i d o c u m e n t i t r a s m e s s i d a l T r i b u n a l e d e i m i n i s t r i a l l a C a m e r a a n c h e a i d e p u t a t i n o n m e m b r i d e l l a G i u n t a c o n m o d a l i t à " o r d i n a t e . V a l e a d i r e s o l o d o p o c h e l a G i u n t a a b b i a c o n c l u s o l ’ e s a m e e d e p o s i t a t o l a r e l a z i o n e i n A s s e m b l e a " .