R o m a , 7 a g o ( A d n k r o n o s ) - " S t o d e p o s i t a n d o u n a p r o p o s t a d i m o d i f i c a d e l l ' a r t i c o l o 1 8 - b i s d e l r e g o l a m e n t o d e l l a C a m e r a p e r r e n d e r e a c c e s s i b i l e a t u t t i i d e p u t a t i , q u i n d i n o n s o l o a i m e m b r i d e l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i , l a v i s i o n e d i t u t t i i d o c u m e n t i r e l a t i v i a i c a s i i n e s a m e i n G i u n t a a u t o r i z z a z i o n i " . L o d i c e D e v i s D o r i , d e p u t a t o d i A V S e p r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a . " N a t u r a l m e n t e a u s p i c o c h e g i à a s e t t e m b r e p o s s a e s s e r e d i s c u s s a e a p p r o v a t a i n G i u n t a R e g o l a m e n t o , i n m o d o c h e p o s s a t r o v a r e a p p l i c a z i o n e a n c h e a l c a s o A l m a s r i , e s t r e m a m e n t e d e l i c a t o p e r c h é c o i n v o l g e u n s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o e d u e m i n i s t r i " , p r o s e g u e D o r i . " C o n s i d e r a t o c h e n e l p a s s a g g i o i n A u l a o g n i d e p u t a t o s a r à c h i a m a t o a e s p r i m e r s i c o n u n v o t o s e g r e t o , è i m p o r t a n t e c h e t u t t i p o s s a n o f a r l o c o n l a m a s s i m a c o n s a p e v o l e z z a d e g l i e l e m e n t i i n c a m p o . I n f i n e , e n o n u l t i m o , l a q u e s t i o n e r i g u a r d a a n c h e i g r u p p i c h e n o n s o n o r a p p r e s e n t a t i n e l l a G i u n t a a u t o r i z z a z i o n i , c o m e I t a l i a V i v a , c h e s i t r o v e r e b b e r o a d o v e r v o t a r e i n a u l a u n a r e l a z i o n e s e n z a a v e r p o t u t o s t u d i a r e a l c u n a l l e g a t o ” , c o n c l u d e .