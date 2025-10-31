R o m a , 3 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L a C o r t e d ' a p p e l l o , s u l l a s c o r t a d i q u a n t o a v v e n u t o c o l c a s o A l m a s r i , r i t i e n e e v i d e n t e m e n t e c h e l a p r o c e d u r a n o n p o s s a e s s e r e l a s c i a t a i n m a n o a l M i n i s t e r o , m a c h e è o p p o r t u n a u n a s u a c o m p l e t a g i u r i s d i z i o n a l i z z a z i o n e , a n c h e p e r e v i t a r e c h e i l P a e s e p o s s a i n c o r r e r e i n v i o l a z i o n i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e p e r e v e n t u a l i o m i s s i o n i d e l M i n i s t r i " . L o d i c e a l l ' A d n k r o n o s i l p r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a p e r l e A u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a , D e v i s D o r i , s u l l ' o r d i n a n z a d i r e m i s s i o n e a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e d e l l a C o r t e d i A p p e l l o d i R o m a s u l p r o c e d i m e n t o d i e s t r a d i z i o n e d i A l m a s r i .