R o m a , 1 0 s e t ( A d n k r o n o s ) - “ I l a v o r i s u l l a r i c h i e s t a d i a u t o r i z z a z i o n e p e r i m i n i s t r i N o r d i o e P i a n t e d o s i e p e r i l s o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o p r o s e g u o n o c o m e g i à p r o g r a m m a t o l a s c o r s a s e t t i m a n a . O g g i i l r e l a t o r e G i a n a s s i h a i l l u s t r a t o l a r e l a z i o n e i n t r o d u t t i v a . A l c u n i m e m b r i d i m a g g i o r a n z a h a n n o p o s t o l a q u e s t i o n e r e l a t i v a a l l a d o t t o r e s s a G i u s i B a r t o l o z z i . T u t t a v i a , a d o g g i l a q u e s t i o n e n o n e s i s t e i n q u e s t o o r g a n i s m o p a r l a m e n t a r e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i D e v i s D o r i s u b i t o d o p o l ’ U f f i c i o d i p r e s i d e n z a d i o g g i . " P u r t r o p p o t a n t e c o s e i m p r e c i s e e c o n f u s e s o n o s t a t e d e t t e n e l l e u l t i m e o r e , r e s t a u n s o l o d a t o c e r t o c i o è c h e , s e i l r e a t o p e r c u i è i n d a g a t a i l c a p o d e l l a s e g r e t e r i a d e l m i n i s t r o N o r d i o è e s c l u s i v a m e n t e i l 3 7 1 b i s c . p . , c i o è l e f a l s e i n f o r m a z i o n i , l o s t e s s o r e a t o s a r e b b e a u t o n o m o r i s p e t t o a q u e l l i c h e r i g u a r d a n o i m i n i s t r i e i l s o t t o s e g r e t a r i o , q u i n d i n o n s u s s i s t e r e b b e a l c u n c o n c o r s o . L a l e g g e p a r l a s o l o d i c o n c o r s o e n o n d i c o n n e s s i o n e " , s p i e g a D o r i .