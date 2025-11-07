R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C h e i n q u e l l e f a s i , i n q u e i g i o r n i , c i s i a n o s t a t e d e l l e d i n a m i c h e m o l t o c o m p l e s s e è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i . I o s o n o m e m b r o d e l l a g i u n t a a u t o r i z z a z i o n i , a b b i a m o s e g u i t o p e r f i l o e p e r s e g n o l a v i c e n d a . I o p e n s o c h e N o r d i o , P i a n t e d o s i e M a n t o v a n o , q u e s t i t r e m e m b r i d e l g o v e r n o , a b b i a n o a v u t o u n s o l o o b i e t t i v o : q u e l l o d i t u t e l a r e l a s i c u r e z z a d e i n o s t r i c o n c i t t a d i n i ” . C o s ì E n r i c o C o s t a d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T G 2 4 . “ I n L i b i a a v e v a n o d e l l e r e l a z i o n i e d e i s e r v i z i d e p u t a t i a l l a s i c u r e z z a c h e e v i d e n z i a v a n o i l s e r i o r i s c h i o d i r i t o r s i o n i n e i c o n f r o n t i d e i n o s t r i c o n c i t t a d i n i . L a p o n d e r a z i o n e m a s s i m a d i q u e i m o m e n t i è s t a t a g i u s t i f i c a t a d a q u e s t o . N o n è i l g o v e r n o c h e h a m e s s o f u o r i i l g e n e r a l e A l m a s r i m a l a C o r t e d i A p p e l l o . È s t a t o e s p u l s o . O r a , a l l a l u c e d e l l ’ a r r e s t o , l ’ o p p o s i z i o n e d o v r e b b e r i m a n g i a r s i l e c r i t i c h e d i i m p u n i t à p e r c h é i l g o v e r n o l o h a c a c c i a t o ” , c o n c l u d e .