R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o i e r i h a a d d i r i t t u r a r a b b e r c i a t o u n ' u l t e r i o r e g i u s t i f i c a z i o n e , q u i n d i s i a m o a l l a q u i n t a , l a s e s t a , l a s e t t i m a v e r s i o n e . E ' u n a c o s a s c o n c e r t a n t e , l ' u l t i m a p o i s m e n t i t a a d d i r i t t u r a d a i d a t i , p e r c h é i l T r i b u n a l e d e i M i n i s t r i n e l l a d o c u m e n t a z i o n e c h e h a m a n d a t o h a c h i a r i t o c h e n o n c ' e r a n e s s u n a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e c h e p o t e s s e g i u s t i f i c a r e . . . " . C o s ì i l l e a d e r d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e G i u s e p p e C o n t e , a m a r g i n e d i u n e v e n t o e l e t t o r a l e a S e s s a A u r u n c a c o n R o b e r t o F i c o . " N o n c ' è n e p p u r e u n a c o n d a n n a i n L i b i a - p r o s e g u e - q u i n d i n o n c i p u ò e s s e r e u n a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e . R i c o r d o c h e i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o P i a n t e d o s i h a d e t t o c h e è s t a t a u n ' e s p u l s i o n e d i u n s o g g e t t o p e r i c o l o s o . N o n è l a p r o c e d u r a d i e s t r a d i z i o n e . E ' s t a t o c o n d o t t o c o n t u t t i g l i o n o r i , r i m p a t r i a t o s u u n v o l o d i S t a t o c o n l a n o s t r a b a n d i e r a e r i m e s s o i n l i b e r t à a l l ' a e r o p o r t o d i T r i p o l i , n o n c o n s e g n a t o a l l e a u t o r i t à i n u n p r o c e s s o d i e s t r a d i z i o n e " . " A n c o r a u n a v o l t a i l G o v e r n o u m i l i a l ' I t a l i a e l ' I t a l i a n o n s e l o m e r i t a , p e r c h é l ' I t a l i a h a u n a g r a n d e t r a d i z i o n e i n m a t e r i a d i p o l i t i c a e s t e r a , i n m a t e r i a d i r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o . S i a m o s t a t i s c h i a f f e g g i a t i a n c h e d a u n p a e s e c h e è s o g g e t t o a u n a g u e r r a c i v i l e e d o v e l e a u t o r i t à s i f a n n o l a g u e r r a c o n l e m i l i z i e , m a a l m e n o q u a n d o s i t r a t t a d i u n c a s o c o s ì c l a m o r o s o h a n n o d i m o s t r a t o d i a v e r e l a s c h i e n a p i ù d r i t t a d e l n o s t r o G o v e r n o e d i G i o r g i a M e l o n i " , c o n c l u d e .