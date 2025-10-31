R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a C o r t e d i A p p e l l o d i R o m a , i n m e r i t o a l p r o c e d i m e n t o s u l l ’ e s t r a d i z i o n e d e l c i t t a d i n o l i b i c o A l m a s r i , h a e m e s s o i e r i u n ’ o r d i n a n z a d i r e m i s s i o n e a l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e i n m e r i t o a l l a l e g i t t i m i t à c o s t i t u z i o n a l e d e l l a n o r m a t i v a c h e d i s c i p l i n a l ’ a d e g u a m e n t o d e l l ’ o r d i n a m e n t o i t a l i a n o a l l o s t a t u t o d i R o m a , i s t i t u t i v o d e l l a C o r t e P e n a l e I n t e r n a z i o n a l e . L ’ o r d i n a n z a s i r i f e r i s c e a l l a p a r t e d e l l a n o r m a t i v a c h e p r e v e d e c h e i l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d e b b a a t t e n d e r e i l p a r e r e d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a p r i m a d i d a r e s e g u i t o a l l a C o r t e P e n a l e i n t e r n a z i o n a l e . I n s o m m a l a C o r t e d i A p p e l l o c h i e d e a l l a C o n s u l t a s e i n v e c e n o n s i a p i ù c o r r e t t o c h e l ’ i n t e r l o c u z i o n e t r a l a c o r t e P e n a l e e l a p r o c u r a a v v e n g a s e n z a l ’ i n t e r m e d i a z i o n e d e l M i n i s t r o , q u i n d i d e l G o v e r n o .