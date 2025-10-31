Roma, 31 ott. (Adnkronos) - La Corte di Appello di Roma, in merito al procedimento sullestradizione del cittadino libico Almasri, ha emesso ieri unordinanza di remissione alla Corte Costituzionale in merito alla legittimità costituzionale della normativa che disciplina ladeguamento dellordinamento italiano allo statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale. Lordinanza si riferisce alla parte della normativa che prevede che il procuratore generale debba attendere il parere del ministro della Giustizia prima di dare seguito alla Corte Penale internazionale. Insomma la Corte di Appello chiede alla Consulta se invece non sia più corretto che linterlocuzione tra la corte Penale e la procura avvenga senza lintermediazione del Ministro, quindi del Governo.