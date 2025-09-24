R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n a c c e t t a b i l i g l i a t t a c c h i d i F r a t e l l i d i I t a l i a a i c o l l e g h i G i a n a s s i e D o r i . L a G i u n t a è s t a t a c h i a m a t a a e s p r i m e r s i s u u n a q u e s t i o n e d e l i c a t a c h e c o i n v o l g e v e r t i c i d e l g o v e r n o e G i a n a s s i h a m e s s o a d i s p o s i z i o n e l a s u a p r o f e s s i o n a l i t à e s e r i e t à p e r u n a r e l a z i o n e c h e e n t r a n e l m e r i t o s e n z a p r e g i u d i z i o . G l i u n i c i m o s s i d a p r e g i u d i z i o s o n o i r a p p r e s e n t a n t i d i q u e l l a d e s t r a c h e n o n p e r d e o c c a s i o n e p e r a t t a c c a r e l a m a g i s t r a t u r a , a q u a l u n q u e l i v e l l o . L e m i n a c c e n o n c i s p a v e n t a n o , m a a n z i r a f f o r z a n o l e n o s t r e i n t e n z i o n i d i f a r e c h i a r e z z a s u l l a v i c e n d a A l m a s r i , u n a d e l l e p a g i n e p i ù b u i e e s c o n c e r t a n t i d e l G o v e r n o M e l o n i " . C o s ì C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .