R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a d e c i s i o n e d e l l a G i u n t a d i m o s t r a c h e l a c a s t a d i f e n d e l ’ i n d i f e n d i b i l e : n o n s i v u o l e a c c e r t a r e l a v e r i t à s u c h i h a l i b e r a t o A l m a s r i , a s s a s s i n o e s t u p r a t o r e , r i m a n d a n d o l o i n L i b i a s u u n v o l o d i S t a t o . S i a m o d i f r o n t e a u n s a l v a c o n d o t t o p o l i t i c o . L a m a g g i o r a n z a h a s c e l t o d i a u t o - a s s o l v e r s i , i m p e d e n d o a u n g i u d i c e t e r z o d i v a l u t a r e l e r e s p o n s a b i l i t à " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a v e r d e . " R e s t a n o s e n z a r i s p o s t a d u e d o m a n d e : p e r c h é u n c r i m i n a l e i n t e r n a z i o n a l e n o n è s t a t o c o n s e g n a t o a l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e ? E p e r c h é i n P a r l a m e n t o s o n o s t a t e f o r n i t e v e r s i o n i d i v e r s e e c o n t r a d d i t t o r i e , t r a o m i s s i o n i e b u g i e ? I l g o v e r n o c h e d i c e d i n o n e s s e r e r i c a t t a b i l e è i n v e c e s o t t o i l r i c a t t o d e l l e m i l i z i e l i b i c h e . L ’ I t a l i a h a c e d u t o a p r e s s i o n i e s t e r n e , h a s t r e t t o p a t t i c o n c h i t r a f f i c a e s s e r i u m a n i e h a n e g a t o a l P a e s e l a v e r i t à " , c o n c l u d e .