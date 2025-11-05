R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i h a p r o t e t t o u n t o r t u r a t o r e e s t u p r a t o r e . O g g i l a L i b i a a r r e s t a A l m a s r i p e r t o r t u r e e o m i c i d i , g l i s t e s s i c r i m i n i p e r c u i l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e n e a v e v a c h i e s t o l a c a t t u r a " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a , c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " M a l ’ I t a l i a l o h a l i b e r a t o e r i m a n d a t o a c a s a c o n u n a e r e o d i S t a t o . È u n a v e r g o g n a n a z i o n a l e : M e l o n i e N o r d i o h a n n o o s t a c o l a t o l a g i u s t i z i a i n t e r n a z i o n a l e e c o p e r t o u n c r i m i n a l e . Q u e s t o g o v e r n o h a t r a d i t o i p r i n c i p i d i l e g a l i t à e d i r i t t i u m a n i : u n a v e r g o g n a n a z i o n a l e f i r m a t a M e l o n i " , c o n c l u d e .