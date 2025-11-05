R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n l ' a r r e s t o i n L i b i a d i A l m a s r i , l ' I t a l i a r e g i s t r a u n a p e s s i m a f i g u r a s u l p i a n o i n t e r n a z i o n a l e . L o s t e s s o g e n e r a l e s u c u i p e n d e u n m a n d a t o d i c a t t u r a e m e s s o d a l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e c h e f u l i b e r a t o e r i a c c o m p a g n a t o i n L i b i a c o n t a n t o d i v o l o d i S t a t o i t a l i a n o , o g g i v i e n e a r r e s t a t o a T r i p o l i e a c c u s a t o d i o m i c i d i o e v i o l a z i o n e d e i d i r i t t i u m a n i " . C o s ì L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d a l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " L a L i b i a d o v e i d i r i t t i u m a n i s o n o s p e s s o i g n o r a t i - p r o s e g u e - s u p e r a l ' I t a l i a s u l p i a n o d e l l a l e g a l i t à e d e l l a g i u s t i z i a . I m i n i s t r i N o r d i o e P i a n t e d o s i , c h e d i q u e l l ' i m p r o v v i d o r i m p a t r i o f u r o n o f a u t o r i i n s i e m e a l l a p r e m i e r M e l o n i , d o v r e b b e r o a d e s s o p r o v a r e a l m e n o u n f o r t e i m b a r a z z o e u n b r i c i o l o d i v e r g o g n a . I n v e c e o g g i l a m a g g i o r a n z a h a r a t i f i c a t o a l l a C a m e r a u n t r a t t a t o d i c o o p e r a z i o n e g i u d i z i a r i a p r o p r i o c o n l a L i b i a p e r g a r a n t i r e i l r i m p a t r i o , u d i t e , u d i t e , d i b e n 2 l i b i c i d e t e n u t i n e l l e c a r c e r i i t a l i a n e e c o n d a n n a t i i n v i a d e f i n i t i v a . E 2 s o n o g l i i t a l i a n i d e t e n u t i i n L i b i a c h e , s t a n d o a l t r a t t a t o , t o r n e r e b b e r o i n I t a l i a . E p e r 4 p e r s o n e s i f a u n t r a t t a t o i n t e r n a z i o n a l e ? I n c r e d i b i l e " . " L ' e n n e s i m o p r o v v e d i m e n t o d i p r o p a g a n d a d i q u e s t o g o v e r n o c h e s p e r a d i a n d a r e i n T v a d i r e c h e r i m p a t r i a t u t t i i d e l i n q u e n t i s t r a n i e r i . S a l v o p o i l i b e r a r e u n c r i m i n a l e i n t e r n a z i o n a l e d e l c a l i b r o d i A l m a s r i c h e , p r o p r i o n e l l e c a r c e r i l i b i c h e , s i è m a c c h i a t o d i v i o l e n z e , s t u p r i e t o r t u r e " , c o n c l u d e .