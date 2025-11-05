R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e n o t i z i e c h e a r r i v a n o d a l l a L i b i a s u l c a s o A l m a s r i c o n f e r m a n o , p u r t r o p p o , t u t t o c i ò c h e a b b i a m o s e m p r e d e n u n c i a t o . A l m a s r i è u n c r i m i n a l e d i g u e r r a , r e s p o n s a b i l e d i t o r t u r e e v i o l e n z e c h e l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e h a p i ù v o l t e d e f i n i t o c o m e c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à . Q u a n d o è t r a n s i t a t o s u l s u o l o i t a l i a n o , d o v e v a e s s e r e t r a t t e n u t o e c o n s e g n a t o a l l a g i u s t i z i a i n t e r n a z i o n a l e . I n v e c e è s t a t o r i m a n d a t o i n L i b i a c o n g l i o n o r i d i u n a e r e o d i S t a t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a . " O g g i l a d e c i s i o n e d e l l e a u t o r i t à l i b i c h e e l e r e a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i - p r o s e g u e - u m i l i a n o l ’ I t a l i a , m o s t r a n d o a l m o n d o u n g o v e r n o i n c a p a c e d i r i s p e t t a r e i l d i r i t t o e g l i i m p e g n i p r e s i n e i c o n s e s s i i n t e r n a z i o n a l i . È u n c o l p o d u r i s s i m o a l l a n o s t r a c r e d i b i l i t à e a l l a n o s t r a s t o r i a d i P a e s e c h e h a s e m p r e d i f e s o l a l e g a l i t à e i d i r i t t i u m a n i " . " I l g o v e r n o M e l o n i d o v r e b b e p r o v a r e u n s e n t i m e n t o d i v e r g o g n a e c h i e d e r e s c u s a a i f a m i l i a r i d i c h i è m o r t o p e r q u e l l e t o r t u r e , a c h i q u e l l e t o r t u r e l e h a s u b i t e , e a n c h e a i c i t t a d i n i i t a l i a n i , p e r a v e r l i i n g a n n a t i c o n l e m e n z o g n e d e l m i n i s t r o N o r d i o i n P a r l a m e n t o e c o n l a p r o p a g a n d a d i t u t t a l a m a g g i o r a n z a g u i d a t a d a M e l o n i . L a d i g n i t à d e l l ’ I t a l i a n o n s i d i f e n d e c o n i p r o c l a m i , m a c o n i l r i s p e t t o d e l l a g i u s t i z i a e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " , c o n c l u d e .