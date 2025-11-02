M i l a n o , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n t r e m i l a a d a p p l a u d i r e G i n o s t r a b l i g g i c h e s i è ‘ s t r a g u a d a g n a t o ’ l a v i t t o r i a n e l l a f i n a l e , d o p o l e e l o m i n a t o r i e , d e l G r a n P r e m i o P a o l o e O r s i n o O r s i M a n g e l l i c h e , d o p o q u a l c h e e d i z i o n e , è t o r n a t o a c a s a s u l c i r c u i t o d e l l ’ I p p o d r o m o S n a i S a n S i r o . M a l a 3 8 ^ g i o r n a t a s t a g i o n a l e a M i l a n o c o n l e c o r s e a l t r o t t o d i s a b a t o 1 ° n o v e m b r e h a n n o o s p i t a t o a n c h e i l G r a n P r e m i o d e l l e N a z i o n i - E l i t e U . E T . , l a C o p p a d i M i l a n o c o n p r i m a l e s u e d u e b a t t e r i e e l i m i n a t o r i e , e l a v e r s i o n e a l f e m m i n i l e d e l l ’ O r s i M a n g e l l i c o n i l F i l l y . U n c o n c e n t r a t o d i a l t o l i v e l l o e c o n i p a r t e n t i d i a l t i s s i m a q u a l i t à g r a z i e a n c h e a l l ’ a g g i u n t a d e l l a p r e s e n z a d i o s p i t i s t r a n i e r i . M a c o m i n c i a m o c o n l a n o s t r a c r o n a c a d a l l ’ O r s i M a n g e l l i , n e l q u a l e G i n o s t r a b l i g g i e r a l ’ a t t e s o f a v o r i t o , c h i a m a t o a ' r i s c a t t a r e ' l a s c o n f i t t a b r u c i a n t e n e l D e r b y . I l c a m p i o n e d i P h i l i p p e A l l a i r e h a f u g a t o i d u b b i c o n f e r m a n d o s i i l m i g l i o r e c o n u n a p r e s t a z i o n e d o m i n a n t e c o m e c i a v e v a a b i t u a t o a 2 a n n i e a l m e n o n e l l a p r i m a p a r t e d e l 2 0 2 5 . E v i d e n t e m e n t e l a p i s t a d i M i l a n o g l i p i a c e t a n t i s s i m o , e l a d i s t a n z a d e l m i g l i o , p e r u n c a v a l l o d o t a t o d i u n o s c a t t o b r u c i a n t e c o m e i l f i g l i o d i M u s c l e H i l l , è a l m o m e n t o q u e l l a i d e a l e . C o s ì i l “ G i n o ” è s f i l a t o i n s c i o l t e z z a a l c o m a n d o i n b a t t e r i a e h a c o n c l u s o s i c u r o a m e d i a d i 1 . 1 2 . 2 , p r e c e d e n d o i l s o l i t o g e n e r o s o G a l i l e o F e r m , e i n f i n a l e h a r i p e t u t o l o s c h e m a d i t e s t a , m a h a d o v u t o s t r a p p a r e v i o l e n t e m e n t e a l v i a p e r s c a v a l c a r e G l a m o u r Q u e e n e G a b r i o z c h e g l i s i a v v i a v a n o a l l ’ i n t e r n o : u n a v o l t a a l c o m a n d o , e c o n i l d e r b y w i n n e r r i m a s t o a l l ’ e s t e r n o , G i n o h a p o t u t o c o n s u m a r e l a s u a ' v e n d e t t a ' n e l m i g l i o r m o d o p o s s i b i l e , c o n u n p r i m o c h i l o m e t r o i n 1 . 1 1 . 8 c h e h a m a n d a t o i n c r i s i a t r a g u a r d o l o n t a n o i l r i v a l e c h e l o a v e v a s c o n f i t t o a R o m a : i n r e t t a G a b r i e l e G e l o r m i n i h a t e n u t o i n r i s p e t t o i r i v a l i i m p o n e n d o s i a m e d i a d i 1 . 1 0 . 7 , m e n t r e a l l e s u e s p a l l e G i o t t o E k b r u c i a v a p e r i l s e c o n d o p o s t o l a c o m p a g n a d i t r a i n i n g G l a m o u r Q u e e n : i l m a s c h i o e r a g i à r i u s c i t o n e l l ’ i m p r e s a i n b a t t e r i a , u s u f r u e n d o p e r ò d i u n p a s s a g g i o i n t e r n o a G a b r i o z i n r e t t a d i a r r i v o e f i n e n d o c o s ì r e t r o c e s s o d a l p r i m o a l t e r z o p o s t o . P e c c a t o , p e r c h é G i o t t o E k o g g i e r a i n g r a n d e g i o r n a t a e c o n u n n u m e r o m i g l i o r e i n f i n a l e a v r e b b e p o t u t o f o r s e c r e a r e q u a l c h e g r a t t a c a p o i n p i ù a l v i n c i t o r e . G a l i l e o F e r m , i n v e c e , n e l l ' a t t o c o n c l u s i v o n o n è r i u s c i t o a f a r v a l e r e l a s u a p r o g r e s s i o n e , t e r m i n a n d o s o l o q u a r t o . G a b r i e l e G e l o r m i n i è s t a t o i l m a t t a t o r e d e l l a g i o r n a t a , p e r c h é s i è a g g i u d i c a t o a n c h e i l G r a n P r e m i o d e l l e N a z i o n i . E r a n e l l e a t t e s e c h e l a p r o v a d o v e s s e p a r l a r e f r a n c e s e , m a c i s i a s p e t t a v a c h e a v i n c e r e f o s s e i l p a n z e r I n e x e s s B l e u , r e d u c e d a l l e s p e t t a c o l a r i a f f e r m a z i o n i a M o n s e a S o l v a l l a . J a b a l p u r ( c h e è i t a l i a n o d i p r o p r i e t à ) p e r ò s i è d i m o s t r a t o u n r i v a l e a l l ’ a l t e z z a , e d ' a l t r o n d e d a l l ’ i n i z i o d e l l ’ a n n o i l c a v a l l o d i A l a i n C h a v a t t e è u n o d e i s o g g e t t i p i ù i n f o r m a d e l p a n o r a m a f r a n c e s e . O g g i h a s f r u t t a t o i l v a n t a g g i o t a t t i c o d i s f i l a r e i n b r e v e s u D u b h e P r a v e d i c o m p l e t a r e u n c h i l o m e t r o r e l a t i v a m e n t e t r a n q u i l l o , m a q u a n d o n e l l ’ u l t i m o g i r o I n e x e s s h a i n i z i a t o i l s u o p r e s s i n g , J a b a l p u r h a r i s p o s t o c o n u n u l t i m o c h i l o m e t r o i n 1 . 0 9 r i b a t t e n d o a l r i v a l e e m a n t e n e n d o u n a t e s t a d i v a n t a g g i o s u l t r a g u a r d o , a l l a m e d i a f i n a l e d i 1 . 1 1 . 8 . D i e t r o i d u e f r a n c e s i n o n h a s f i g u r a t o D u b h e P r a v , t e r z o a c o n t a t t o c o n f e r m a n d o l a f o r m a s t r a r i p a n t e m o s t r a t a n e l T u r i l l i a R o m a . B e n e a n c h e I n m a r o s a ( c h e d ’ a l t r o n d e u n a d e l l e m i g l i o r i f e m m i n e a n z i a n e d i F r a n c i a ) , q u a r t a s u D i m i t r i F e r m . S e i l M a n g e l l i h a c o n f e r m a t o u n r e , i l M a n g e l l i F i l l y h a v i s t o G i n g e r W i s e A s m a n t e n e r e l o s c e t t r o d e l l a g e n e r a z i o n e f e m m i n i l e c o n q u i s t a t a c o n l a v i t t o r i a n e l l e O a k s a R o m a : l a p o r t a c o l o r i d e l l a C o m i a n t a l e è u n a c a m p i o n e s s a , n o n v i s o n o d u b b i , e n o n v i s o n o d u b b i s u l f a t t o c h e A n t o n i o D i N a r d o s i a u n f i o r d i g u i d a t o r e , c a p a c e d i l e g g e r e c o m e p o c h i l o s c h e m a e d i s c e g l i e r e a l m e g l i o l a t a t t i c a d a a d o t t a r e . A R o m a a v e v a a g i t o a i f i a n c h i d i G e n n y L j i p o t i z z a n d o n e u n c a l o f i n a l e i n r e t t a , q u i c o n i l n u m e r o i n s e c o n d a f i l a s i è d o v u t o i n d u s t r i a r e a l l ’ e s t r e m a a t t e s a m a l a r i s p o s t a d e l l a f i g l i a d i L o v e Y o u è s t a t a e c c e l l e n t e , c o n u n a p r o g r e s s i o n e i n m e z z o a l l a p i s t a c h e l ’ h a p o r t a t a a r a g g i u n g e r e l e p r i m e p o s i z i o n i e p o i a p i e g a r e i n z o n a t r a g u a r d o G e i l e s L e b e n H o m e , a m e d i a d i 1 . 1 2 . 5 . G r a n d e p r e s t a z i o n e p e r l ’ a l l i e v a d i A l e s s a n d r o G o c c i a d o r o , c a v a l l a d a v v e r o c o m p l e t a e d a a t t e n d e r e c o n f i d u c i a i l p r o s s i m o a n n o . L a “ p o v e r a ” G e i l e s L e b e n H o m e , n o n o s t a n t e l ’ e n n e s i m a p r e s t a z i o n e s o p r a l e r i g h e , s i è d o v u t a a c c o n t e n t a r e d i u n a l t r o p i a z z a m e n t o ; p e r l a c a v a l l a d i H o l g e r E h l e r t s t a v o l t a i l s u c c e s s o è s f u m a t o s o l o n e i m e t r i f i n a l i , m a l a p e r f o r m a n c e è s t a t a e c c e l l e n t e , c o m e p u r e q u e l l a d e l l a c o m p a g n a d i c o l o r i G o l d i e H o m e , s c o p e r t a d a l v i a a i l a t i d i G a s o l i n e B a r e a n c o r a t e r z a a l t r a g u a r d o . S f o r t u n a t a G l o r i a I t a l i a , f i n i t a f o r t e t r a l e c a v a l l e m a c o n p o c o s p a z i o i n r e t t a . I n u n a g i o r n a t a i n c u i h a a v u t o p o c a g l o r i a c o m e d r i v e r , A l e s s a n d r o G o c c i a d o r o s i è p o t u t o c o n s o l a r e c o n l a v i t t o r i a d i F r e y r d i V e n e r e n e l l a f i n a l e d e l l a C o p p a d i M i l a n o : q u a r t o i n c o r d a e a p p a r e n t e m e n t e s e n z a v i a d i u s c i t a a i 6 0 0 f i n a l i , i l p o r t a c o l o r i d i A r m a n d o T o p o h a v i s t o a p r i r s i u n v a r c o i n t e r n o s u l l ’ a l l a r g a m e n t o d e i r i v a l i c h e p r o n t a m e n t e h a s f r u t t a t o : i l f i g l i o d i D o n a t o H a n o v e r i n r e t t a è t e r m i n a t o a v e l o c i t à t r i p l a e s i è i m p o s t o a m e d i a d i 1 . 1 1 . 6 , b a t t e n d o C o r a l l o P i s a n o c h e e r a s t a t o i l p i ù v e l o c e a l v i a p e r p o i l a s c i a r e s t r a d a d o p o 6 0 0 m e t r i a l l ’ a r r e m b a n t e D a l i P r a v , l a q u a l e p e r ò i n r e t t a è c a l a t a t e r m i n a n d o q u a r t a , b a t t u t a a n c h e d a E m i n e m F o n t . N e l l a p r i m a b a t t e r i a c ’ e r a s t a t o i l f l o p d e l l ’ a t t e s a E l e t t r a D ’ E s i , c h e i n r e t t a l a s c i a v a c a m p o a p e r t o a F u n k y R o c , m e n t r e n e l l ’ a l t r a e l i m i n a t o r i a c o n i p i ù a t t e s i i m p e g n a t i a “ m a r c a r s i ” a v i c e n d a , e r a s t a t a l ’ o u t s i d e r E s t a s i d i N o a i m p o r s i a s o r p r e s a s u E l e c t r a Z s e D a u p h i n J o y e u s e .