R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t o a M i l a n o l ’ e v e n t o “ A l l i a n z p e r l e I m p r e s e 2 0 2 5 ” , l ’ a n n u a l e m o m e n t o d i c o n f r o n t o e v i s i o n e c o l l e t t i v a d e d i c a t o a l l e i m p r e s e e a l l a c o m u n i t à f i n a n z i a r i a . A l l ’ e v e n t o h a n n o p r e s o p a r t e A y l i n S o m e r s a n C o q u i , C e o A l l i a n z T r a d e e p r e s i d e n t e d e l M a n a g e m e n t B o a r d d i A l l i a n z T r a d e , P a o l a P i e t r a f e s a , v i c e d i r e t t o r e G e n e r a l e c o n i l r u o l o d i R e s p o n s a b i l e d e l l a D i r e z i o n e D i s t r i b u t i o n & M a r k e t i n A l l i a n z S . p . a , e C e o d i A l l i a n z B a n k F i n a n c i a l A d v i s o r s S . p . a , A l i c e P r e t t o , v i c e p r e s i d e n t e G i o v a n i I m p r e n d i t o r i C o n f i n d u s t r i a , i n s i e m e a d a l t r i o s p i t i d i r i l i e v o d e l m o n d o e c o n o m i c o e i m p r e n d i t o r i a l e . N e l c o r s o d e i v a r i t a l k , l o s c e n a r i o g l o b a l e è s t a t o a n a l i z z a t o n e l l e s u e m o l t e p l i c i s f i d e : d a l l e t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e a l l a r e g i o n a l i z z a z i o n e d e i m e r c a t i , f i n o a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e d i g i t a l e . È e m e r s a c o n c h i a r e z z a l ’ u r g e n z a p e r l e i m p r e s e i t a l i a n e d i s a p e r l e g g e r e i c a m b i a m e n t i , a n t i c i p a r e i r i s c h i e t r a s f o r m a r l i i n o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a . U n f o c u s c e n t r a l e è s t a t o d e d i c a t o a l t e m a d e l l a c o n t i n u i t à d ’ i m p r e s a , c h e o g g i s i g n i f i c a a f f r o n t a r e i l p a s s a g g i o g e n e r a z i o n a l e m a a n c h e e v o l v e r e m o d e l l i c u l t u r a l i e d i b u s i n e s s . I m p r e n d i t o r i , f a m i l y b u s i n e s s h a n n o p o r t a t o t e s t i m o n i a n z e c o n c r e t e d i v i s i o n e e c o r a g g i o , s o t t o l i n e a n d o i l r u o l o d i A l l i a n z n o n s o l o c o m e p a r t n e r d i p r o t e z i o n e , m a c o m e f a c i l i t a t o r e d i n u o v e p r o s p e t t i v e e p e r c o r s i d i c r e s c i t a . L ’ e v e n t o h a p o s t o i n o l t r e l ’ a c c e n t o s u l l a t e c n o l o g i a , i n t e s a c o m e s t r u m e n t o p e r r a f f o r z a r e r e l a z i o n i , a v v i c i n a r e s e r v i z i e r e n d e r e l e i m p r e s e p i ù r e s i l i e n t i . A l l i a n z h a c o n f e r m a t o l a s u a c a p a c i t à d i g u i d a r e l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l s e t t o r e a s s i c u r a t i v o e d i s u p p o r t a r e l e a z i e n d e n e l l ’ a d o z i o n e d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e , s e m p r e m e t t e n d o l e p e r s o n e a l c e n t r o . P e r l ’ o c c a s i o n e è s t a t a p r e s e n t a t a a n c h e u n ’ a n a l i s i c h e f o t o g r a f a l e p r i n c i p a l i m a c r o - s f i d e c h e r i d e f i n i r a n n o l ’ a m b i e n t e c o m p e t i t i v o n e l p r o s s i m o a n n o . G e o p o l i t i c a c o m e n u o v a n o r m a l i t à : f r a m m e n t a z i o n e d e i m e r c a t i , t e n s i o n i c o m m e r c i a l i e c o n f l i t t i p e r l e r i s o r s e c o s t r i n g o n o a r i p e n s a r e l e c a t e n e d e l v a l o r e e g l i a p p r o v v i g i o n a m e n t i ; c o s t o d e l f i n a n z i a m e n t o a n c o r a e l e v a t o c h e i m p o n e u n a g e s t i o n e p i ù a t t e n t a d e l l a l i q u i d i t à e s t r a t e g i e f i n a n z i a r i e p i ù s o f i s t i c a t e ; r i s c h i o d i c r e d i t o i n a u m e n t o p e r l ’ i n d e b o l i m e n t o d i a l c u n i s e t t o r i e l a m a g g i o r e d i f f i c o l t à a d a c c e d e r e a f i n a n z i a m e n t i ; i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o m e t r a s f o r m a z i o n e s t r u t t u r a l e d i l u n g o p e r i o d o : l ’ a d o z i o n e d e l l ’ A I r i c h i e d e r à i n v e s t i m e n t i , f o r m a z i o n e e g o v e r n a n c e r e s p o n s a b i l e ; d e m o g r a f i a c o m e f a t t o r e s i l e n z i o s o m a c r u c i a l e : l ’ i n v e c c h i a m e n t o n e i P a e s i a v a n z a t i e l a c r e s c i t a n e i m e r c a t i e m e r g e n t i m o d i f i c h e r a n n o l a v o r o , c o n s u m i e c o m p e t e n z e . R i s c h i o c y b e r c o m e m i n a c c i a c r e s c e n t e c h e p u ò c a u s a r e g r a v i p e r d i t e e c o n o m i c h e e d a n n i a l l a r e p u t a z i o n e a z i e n d a l e , m e t t e n d o a r i s c h i o l a c o n t i n u i t à o p e r a t i v a e l a f i d u c i a d e l c l i e n t e . A l i v e l l o g l o b a l e , l a c r e s c i t a e c o n o m i c a p e r i l 2 0 2 5 è s t i m a t a i n t o r n o a l 2 , 7 % , t r a i n a t a i n l a r g a p a r t e d a i m e r c a t i e m e r g e n t i , m e n t r e l e e c o n o m i e a v a n z a t e – i n p a r t i c o l a r e l ’ E u r o z o n a – c o n t i n u a n o a f a t i c a r e a t r o v a r e s l a n c i o . G l i S t a t i U n i t i m a n t e n g o n o u n a d i n a m i c a m o d e r a t a , s o s t e n u t a d a s t i m o l i f i s c a l i e m o n e t a r i , m a c o n u n ’ i n f l a z i o n e s t r u t t u r a l e a n c o r a s u p e r i o r e a i t a r g e t e t a s s i d ’ i n t e r e s s e c h e r e s t a n o s u l i v e l l i e l e v a t i . S u l l o s f o n d o , p e r m a n g o n o t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e , b a r r i e r e t a r i f f a r i e e r i s c h i d i f r a m m e n t a z i o n e d e l l e c a t e n e d e l v a l o r e , e l e m e n t i c h e p e s a n o s u c o m m e r c i o e i n v e s t i m e n t i i n t e r n a z i o n a l i . I n q u e s t o s c e n a r i o g l o b a l e , l ’ I t a l i a m o s t r a s e g n a l i d i c r e s c i t a m o d e r a t a . D o p o u n r a l l e n t a m e n t o n e l l a p r i m a m e t à d e l l ’ a n n o , i l P i l i t a l i a n o è p r e v i s t o i n a u m e n t o d e l l o 0 , 5 % n e l 2 0 2 5 c o n u n a l i e v e a c c e l e r a z i o n e n e l 2 0 2 6 . T u t t a v i a , l ’ e s p o s i z i o n e a i d a z i s t a t u n i t e n s i s u i b e n i e u r o p e i p o t r e b b e g e n e r a r e p e r d i t e s i g n i f i c a t i v e – f i n o a 7 m i l i a r d i d i e u r o – c o n i m p a t t i p i ù m a r c a t i s u P m i e s e t t o r i s t r a t e g i c i c o m e m e c c a n i c a , a u t o m o t i v e e b e n i d i l u s s o . S e b b e n e l ’ a l l e n t a m e n t o d e l l a p o l i t i c a m o n e t a r i a d e l l a B c e s t i a f a v o r e n d o u n a r i p r e s a d e l c r e d i t o a l s e t t o r e p r i v a t o , l e i m p r e s e r e s t a n o c a u t e n e g l i i n v e s t i m e n t i , f r e n a t e d a i n c e r t e z z a e m a r g i n i c o m p r e s s i . I l m e r c a t o d e l l a v o r o i t a l i a n o s i c o n f e r m a r e s i l i e n t e , c o n u n t a s s o d i d i s o c c u p a z i o n e s t a b i l e a t t o r n o a l 6 % e u n a c r e s c i t a o c c u p a z i o n a l e m o d e r a t a , m a l a c o m p e t i t i v i t à c o n t i n u a a d i p e n d e r e d a u n a u m e n t o d i p r o d u t t i v i t à e d a u n a g e s t i o n e e q u i l i b r a t a d e i s a l a r i . N o n o s t a n t e l e s f i d e , r i m a n g o n o i m p o r t a n t i l e v e d i s o s t e g n o i f o n d i d e l N e x t G e n e r a t i o n E u c h e c o n t i n u a n o a r a p p r e s e n t a r e u n ’ o p p o r t u n i t à d e c i s i v a p e r r i l a n c i a r e g l i i n v e s t i m e n t i e a c c e l e r a r e l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e g r e e n d e l P a e s e , a c o n d i z i o n e d i u n a p i e n a e t e m p e s t i v a a t t u a z i o n e d e i p r o g e t t i . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 h a c o n f e r m a t o l ’ i m p e g n o d i A l l i a n z n e l s u p p o r t a r e l e a z i e n d e i t a l i a n e n o n s o l o c o m e g a r a n t e d e l l a p r o t e z i o n e e c o n o m i c a , m a c o m e p a r t n e r c a p a c e d i l e g g e r e i c a m b i a m e n t i , a n t i c i p a r e i r i s c h i e a c c o m p a g n a r e l e i m p r e s e v e r s o u n f u t u r o p i ù s t a b i l e , r e s i l i e n t e e i n t e r n a z i o n a l e . “ G r a z i e a l l e s i n e r g i e t r a c o m p e t e n z e c o n s u l e n z i a l i , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , e x p e r t i s e i n t e r n a z i o n a l e e s o l i d i t à , i l G r u p p o A l l i a n z s i p o s i z i o n a o g g i c o m e p r i m a r i o r i f e r i m e n t o n e l p a n o r a m a d e l r i s k m a n a g e m e n t g l o b a l e p e r l e i m p r e s e , d i s t i n g u e n d o s i p e r i l s u o a p p r o c c i o i n t e g r a t o , m u l t i d i s c i p l i n a r e e p e r s o n a l i z z a t o . L e a z i e n d e i t a l i a n e p o s s o n o i n f a t t i b e n e f i c i a r e d i u n s e r v i z i o e v o l u t o s u d i f f e r e n t i l i v e l l i , c h e v a n n o d a l l ’ a n a l i s i d e i r i s c h i f i n a n z i a r i , a l l e s o l u z i o n i d i c o p e r t u r e a s s i c u r a t i v e p e r p r o t e g g e r s i d a i r i s c h i d i p i ù n u o v a g e n e r a z i o n e , c o m e a d e s e m p i o l a c y b e r s e c u r i t y , e q u e l l e p i ù s p e c i f i c h e p e r l e r e a l t à a z i e n d a l i , c o m e i r i s c h i d i d i s c o n t i n u i t à e d i p a s s a g g i o g e n e r a z i o n a l e , g a r a n t e n d o s e m p r e a l c l i e n t e u n a v a l u e p r o p o s i t i o n o l i s t i c a , c h e p e r m e t t e d i r i s p o n d e r e a t u t t i i b i s o g n i s p e c i f i c i s o p r a t t u t t o n e i m o m e n t i d i g r a n d e t r a s f o r m a z i o n e ” , h a c o n c l u s o P a o l a P i e t r a f e s a .