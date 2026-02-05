G e n o v a , 5 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - A l l a C o n v e n t i o n 2 0 2 6 “ N e x t T o T h e F u t u r e ” A l l e a n z a A s s i c u r a z i o n i h a p r e s e n t a t o l e l i n e e s t r a t e g i c h e d e l n u o v o a n n o a l l ’ i n s e g n a d i ' N e x t ' : l a t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e c h e - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - p u n t a s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a c o n s u l e n z a p r o f e s s i o n a l e p e r r a f f o r z a r e l a l e a d e r s h i p i n p r o t e z i o n e , p r e v i d e n z a , r i s p a r m i o e i n v e s t i m e n t o . L a C o m p a g n i a t o r n a a i M a g a z z i n i d e l C o t o n e a G e n o v a , c i t t à d o v e è s t a t a f o n d a t a n e l 1 8 9 8 d a E v a n M a c k e n z i e i n s i e m e a d a l t r i c o m p a g n i d ’ i m p r e s a . D a v a n t i a u n a p l a t e a d i m i l l e p e r s o n e t r a m a n a g e r , c o n s u l e n t i e p e r s o n a l e d i s e d e e o l t r e 9 m i l a c o l l e g a t e d a 2 8 s a l e c i n e m a t o g r a f i c h e i t a l i a n e , l ’ A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o D a v i d e P a s s e r o h a t r a c c i a t o l a r o a d m a p p e r i l 2 0 2 6 e r i p e r c o r s o i r i s u l t a t i d e l l ’ a n n o p a s s a t o . N e l 2 0 2 5 A l l e a n z a h a c o n s o l i d a t o l a p r o p r i a p e r f o r m a n c e . I P r e m i V i t a c o m p l e s s i v i s o n o s t a t i p a r i a 1 1 , 2 m i l i a r d i , e l a R a c c o l t a N e t t a s u p e r a 1 m i l i a r d o g r a z i e a l c o n t r i b u t o p o s i t i v o d i t u t t i i c a n a l i d i s t r i b u t i v i ( R e t e d i r e t t a , B G V i t a , B a n c a s s u r a n c e ) . L a N u o v a P r o d u z i o n e s i a t t e s t a a o l t r e 7 m i l i a r d i , t r a i n a t a d a l l a R e t e d i r e t t a a g e n z i a l e ( o l t r e 3 , 4 m i l i a r d i , c o n u n a c r e s c i t a v i c i n a a l l ’ 8 % n e l l ’ a n n o ) . N e l l ’ a s s i c u r a z i o n e D a n n i , l a R a c c o l t a P r e m i i n c r e s c i t a d e l l ’ 1 1 % a o l t r e 2 4 0 m i l i o n i , c o n u n f o r t e s v i l u p p o n e l c o m p a r t o S a l u t e . I l 2 0 2 6 p e r A l l e a n z a s e g n a u n p a s s a g g i o c r u c i a l e , a t t r a v e r s o l ’ i n n o v a z i o n e d e l m o d e l l o d i b u s i n e s s p e r a b i l i t a r e “ N e x t ” , l a t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e d e l l a C o m p a g n i a c o n i l c o n s o l i d a m e n t o d e l l a p a r t n e r s h i p d i i n s u r b a n k i n g c o n B a n c a G e n e r a l i . L ’ a c c o r d o h a c o n s e n t i t o a d A l l e a n z a d i a m p l i a r e l ’ o f f e r t a p e r i c l i e n t i i n t e g r a n d o s e r v i z i b a n c a r i ( C o n t o U n i c o ) e s o l u z i o n i a s s i c u r a t i v e ( S t i l e U n i c o ) i n u n ’ u n i c a p i a t t a f o r m a d i c o n s u l e n z a p a t r i m o n i a l e . L ’ e v o l u z i o n e d e l l a c o n s u l e n z a p r o f e s s i o n a l e d e l l a R e t e è u n o d e i c a r d i n i d e l n u o v o c o r s o , c o n u n a t r a s f o r m a z i o n e d e l p a r a d i g m a d i r e l a z i o n e e c o n n e s s i o n e c o n i l c l i e n t e . O g g i s o n o g i à 2 . 9 0 0 i c o n s u l e n t i “ P r i v a t e A d v i s o r ” ( a b i l i t a t i a l l ’ i s c r i z i o n e a l l ’ a l b o d e i c o n s u l e n t i f i n a n z i a r i ) , p r e s e n t i i n 8 0 0 p u n t i o p e r a t i v i n e l P a e s e , c h e h a n n o d a v a n t i a s é l a s f i d a d i f r o n t e g g i a r e i r i n n o v a t i b i s o g n i d e l l e f a m i g l i e a n c h e n e l l ’ o t t i c a d i p r o t e z i o n e d e l r i s p a r m i o . G r a z i e a l p e r c o r s o f o r m a t i v o d e d i c a t o e a l c o n t r i b u t o d e l d i g i t a l e c h e a c c r e s c e i l v a l o r e d e l s e r v i z i o , l a R e t e d i A l l e a n z a d i v e n t a a n c o r a p i ù d i s t i n t i v a e c o m p e t i t i v a , a t t r a e n d o s e m p r e p i ù t a l e n t i c o n l ’ o b i e t t i v o d i s u p e r a r e i 4 . 0 0 0 P r i v a t e A d v i s o r e n t r o i l 2 0 3 0 . G i a n c a r l o F a n c e l , C o u n t r y M a n a g e r & C E O d i G e n e r a l i I t a l i a , h a d i c h i a r a t o : " A l l e a n z a è u n a s s e t s t r a t e g i c o p e r i l G r u p p o G e n e r a l i , c a p a c e d i i n t e r p r e t a r e c o n v i s i o n e e c o n c r e t e z z a l e t r a s f o r m a z i o n i d e l m e r c a t o . L a s p i n t a v e r s o l ’ i n s u r b a n k i n g , l ’ e v o l u z i o n e d i g i t a l e e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e d e l l a R e t e s o n o s c e l t e c h e r a f f o r z a n o l ’ i m p e g n o d i G e n e r a l i a d e s s e r e p a r t n e r d i v i t a p e r f a m i g l i e e i m p r e s e . I n u n c o n t e s t o d i s f i d e g l o b a l i , i n v e s t i r e i n i n n o v a z i o n e e f o r m a z i o n e s i g n i f i c a g a r a n t i r e s t a b i l i t à e c r e s c i t a s o s t e n i b i l e c r e a n d o v a l o r e p e r i l P a e s e e p e r l e c o m u n i t à i n c u i o p e r i a m o . Q u e s t o è i l n o s t r o i m p e g n o : e s s e r e s e m p r e a l f i a n c o d e i c l i e n t i c o n s o l u z i o n i c h e c o n i u g h i n o p r o t e z i o n e , r i s p a r m i o e p r e v i d e n z a " . C o m e h a r i c o r d a t o D a v i d e P a s s e r o , C E O d i A l l e a n z a A s s i c u r a z i o n i e C o u n t r y C h i e f M a r k e t i n g & P r o d u c t O f f i c e r d i G e n e r a l i I t a l i a , " i l 2 0 2 6 r a p p r e s e n t a u n a n n o d e c i s i v o : c o n ' N e x t ' s t i a m o c o m p i e n d o u n a t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e c h e u n i s c e c o m p e t e n z e e i n n o v a z i o n e p e r r e a l i z z a r e u n n u o v o m o d e l l o d i r e l a z i o n e e c o n n e s s i o n e . V o g l i a m o d i v e n t a r e ' u n a b u o n a a b i t u d i n e q u o t i d i a n a ' p e r i n o s t r i c l i e n t i , g r a z i e a l l a l o r o f r e q u e n z a d ’ u s o d i C o n t o U n i c o ( i l n u o v o c o n t o c o r r e n t e e s c l u s i v o , s v i l u p p a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n B a n c a G e n e r a l i ) . C i ò c i c o n s e n t i r à d i r a f f o r z a r e l ’ i m m a g i n e d e l n o s t r o m a r c h i o e m e t t e r e a l c e n t r o i l n o s t r o P r i v a t e A d v i s o r , i n g r a d o d i o f f r i r e u n a c o n s u l e n z a p a t r i m o n i a l e c o m p l e t a , f o n d a t a s u p r o t e z i o n e , r e s p o n s a b i l i t à e v i s i o n e d i l u n g o p e r i o d o , n e l l ’ o t t i c a d i p r o t e g g e r s i p r i m a p e r i n v e s t i r e m e g l i o " . A l l e a n z a o g g i è l a q u a r t a C o m p a g n i a d e l P a e s e n e l l a g r a d u a t o r i a p r e m i A n i a 2 0 2 5 ( c h e h a v i s t o i l c o n s o l i d a m e n t o a l p r i m o p o s t o i n c l a s s i f i c a d i G e n e r a l i I t a l i a ) e h a p i ù c h e q u a d r u p l i c a t o l ’ i n d i c e d i s o d d i s f a z i o n e ( N e t P r o m o t e r S c o r e ) d e i 2 m i l i o n i d i c l i e n t i , p a s s a n d o d a i 7 p u n t i d e l 2 0 1 4 a g l i a t t u a l i 2 9 . R i s u l t a t i a c c o m p a g n a t i d a l l a s c a l a t a a l t e r z o p o s t o t r a l e c o m p a g n i e V i t a e d a l l ’ i n g r e s s o n e l l a c l a s s i f i c a t o p 1 0 d e l s e t t o r e d e l l ’ a s s i c u r a z i o n e S a l u t e ( I n f o r t u n i e M a l a t t i a ) . A l l e a n z a è l e a d e r n e l l a p r e v i d e n z a i n t e g r a t i v a , c o n o l t r e 7 5 0 m i l a a d e r e n t i p r i v a t i e o l t r e 1 0 0 m i l a a z i e n d e s e r v i t e , e d a q u e s t ’ a n n o p u n t a a i n t e g r a r e l ’ o f f e r t a a l l e i m p r e s e c o n s e r v i z i d i w e l f a r e a z i e n d a l e p e r i d i p e n d e n t i . G e n e r a l i - r i c o r d a l a n o t a - h a a c c e l e r a t o l a s u a s p i n t a t e c n o l o g i c a : s o l o i n I t a l i a h a i n v e s t i t o n e g l i u l t i m i 4 a n n i o l t r e 4 0 0 m i l i o n i i n i n n o v a z i o n e . E g r a z i e a q u e s t a s c e l t a s t r a t e g i c a , c o n i s u o i 1 0 m i l a c o n s u l e n t i p r e s e n t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , A l l e a n z a è s t a t o i l p r i m o n e t w o r k c o m p l e t a m e n t e d i g i t a l i z z a t o d ’ E u r o p a , c o n o l t r e i l 9 0 % d e l l e p o l i z z e f u l l d i g i t a l , e h a i n t r o d o t t o u n m o d e l l o d i D a t a D r i v e n C o m p a n y e n e l c o r s o d e l 2 0 2 5 h a i n t e g r a t o l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e i n p r o c e s s i e s t r u m e n t i ( A l l y ) a s u p p o r t o d e l l a R e t e p e r r e n d e r e l a c o n s u l e n z a p i ù e f f i c a c e , v e l o c e e p e r s o n a l i z z a t a . L a C o m p a g n i a c o n f e r m a l a p r o p r i a v o c a z i o n e s o c i a l e a t t r a v e r s o i l P i a n o N a z i o n a l e d i E d u c a z i o n e F i n a n z i a r i a e A s s i c u r a t i v a , c h e d a l 2 0 2 0 h a c o i n v o l t o 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e c o n o l t r e 1 0 . 0 0 0 e v e n t i e d u c a t i v i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . I l P r o g r a m m a N a z i o n a l e d i E d u c a z i o n e F i n a n z i a r i a e A s s i c u r a t i v a h a i n o l t r e r a g g i u n t o 1 0 0 m i l i o n i d i c o n t a t t i s u i c a n a l i s o c i a l , g r a z i e a l l a d i f f u s i o n e d i c o n t e n u t i e d u c a t i v i d e d i c a t i . S i r i n n o v a a n c h e l ’ i m p e g n o p e r l a p r o m o z i o n e d e l l ’ e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a n e l l e s c u o l e c o n u n a p r e s e n z a i n o l t r e 2 5 0 i s t i t u t i e p e r c o r s i f o r m a t i v i r e a l i z z a t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A I E F – A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a d e g l i E d u c a t o r i F i n a n z i a r i .