R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l t r e n o c o m e m e t a f o r a d i v i t a , s t r u m e n t o d i c o n n e s s i o n e p e r r a g g i u n g e r e u n l a v o r o , u n s o g n o , u n ’ o c c a s i o n e d i l i b e r t à o d i f u t u r o . A l l a F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a i l G r u p p o F S p r e s e n t a i l d o c u m e n t a r i o ' A n d a t a e R i t o r n o ' , r e a l i z z a t o d a G r u p p o C r e a t i v o M u l t i m e d i a p e r F e r r o v i e d e l l o S t a t o , s c r i t t o e d i r e t t o d a R o b e r t o C a m p a g n a e d E l e n a d e R o s a . U n d o c u m e n t a r i o c o r a l e c h e r a c c o n t a , a t t r a v e r s o i l m o n t a g g i o a l t e r n a t o , i l v i a g g i o d i s e i p a s s e g g e r i a l l e p r e s e c o n l e g i o i e e l e d i f f i c o l t à q u o t i d i a n e . S t o r i e d i u n ’ u m a n i t à p e n d o l a r e d o v e i l t r e n o n o n r a p p r e s e n t a p i ù s o l o u n m e z z o d i t r a s p o r t o , m a u n ’ o p p o r t u n i t à d i i n c o n t r o e s c o p e r t a , m o t o r e d i r e a l i z z a z i o n e , r i v i n c i t a e a f f e r m a z i o n e p e r s o n a l e . I l v i a g g i o d i A n n a M a r i a N a t a l e , i n s e g n a n t e p r e c a r i a c h e d a l l a p r o v i n c i a d i C a s e r t a o g n i g i o r n o s i d i r i g e v e r s o R o m a p e r i n s e g n a r e , s i i n t r e c c i a a q u e l l o d i A l e x C e s c a , r a g a z z o c o n s i n d r o m e d i D o w n d i C i v i t a n o v a M a r c h e , c h e g r a z i e a l t r e n o r i s c o p r e l a p r o p r i a a u t o n o m i a p e r r a g g i u n g e r e q u o t i d i a n a m e n t e i l l a v o r o . I l p e r c o r s o d i Y a k u b a C a m a r a , p r o m e s s a d e l c a l c i o c h e f a i l p e n d o l a r e p e r a n d a r e a d a l l e n a r s i , s i r i s p e c c h i a i n q u e l l o d i G a i a K a r o l a C a r a f a , s c i a b o l a t r i c e p u g l i e s e d e l l ’ A r m a d e i C a r a b i n i e r i , c h e p u n t a a l s o g n o o l i m p i c o . E p o i a n c o r a , i l g i o v a n e c o m p o s i t o r e p i e m o n t e s e , R a f f a e l l o B a s i g l i o , c h e t r a s f o r m a i l v a g o n e d e l F r e c c i a r o s s a i n u n i m p r o v v i s a t o s t u d i o d i r e g i s t r a z i o n e d i c o l o n n e s o n o r e , m e n t r e l ’ a r c h i t e t t o l o m b a r d o A l b e r t o C a v a l l a r i c a t t u r a i n r i t r a t t i l ’ a n i m a d e i p a s s e g g e r i c o n i q u a l i c o n d i v i d e i v i a g g i . L a c a p i l l a r i t à d e l G r u p p o F S d i v e n t a l o s c e n a r i o v i v o e a u t e n t i c o d i q u e s t i m i c r o - u n i v e r s i q u o t i d i a n i . O g n i s t o r i a h a l a s u a v o c e , i l s u o p a e s a g g i o , i l s u o d i a l e t t o . I s t a n t a n e e e m o t i v e c h e r a c c o n t a n o , n e l l a s e m p l i c i t à d i g e s t i a b i t u a l i , c o m e i l v i a g g i o d i v e n t i p a r t e i n t e g r a n t e d i e s i s t e n z e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e e m o v i m e n t o . S u l l o s f o n d o d e l l e s t o r i e d e i p r o t a g o n i s t i , i l l a v o r o s i l e n z i o s o d i c h i s i p r e n d e c u r a d e i p a s s e g g e r i e g a r a n t i s c e o g n i g i o r n o v i a g g i s i c u r i e a c c e s s i b i l i . I l d o c u m e n t a r i o c i n e m a t o g r a f i c o s e g u e c o n m a c c h i n a a m a n o i m o v i m e n t i d e i p e r s o n a g g i , f o t o g r a f a n d o p i a n i s e q u e n z a l u n g h i , r e s p i r i , s i l e n z i e d e t t a g l i c h e p a r l a n o p i ù d e l l e p a r o l e . I d i a l o g h i l a s c i a n o t r a p e l a r e i l d i a l e t t o , l i n g u a d e l l ’ a n i m a c h e r i v e l a e m o z i o n i , p a u r e e s p e r a n z e e s i f o n d e a i s u o n i d e i t r e n i , d e l l e s t a z i o n i e d i i n f i n i t e a l t r e p o s s i b i l i s t o r i e .