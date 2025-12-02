R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e d i A l i s r a p p r e s e n t a i l m o m e n t o p i ù i m p o r t a n t e d e l l ’ a n n o a s s o c i a t i v o , d o v e s o c i , i s t i t u z i o n i e s t a k e h o l d e r s i i n c o n t r a n o p e r d i s c u t e r e d e l l a l o g i s t i c a , o r m a i d i v e n t a t a u n a v e r a e p r o p r i a s t r a t e g i a i n d u s t r i a l e . P e r a z i e n d e c o m e l a m i a , G a l i o t t o C o n s u l t i n g , p a r t e c i p a r e s i g n i f i c a c o n f r o n t a r s i i n m o d o c o n c r e t o c o n l e i s t i t u z i o n i , c o n d i v i d e r e i l l i n g u a g g i o d e g l i i m p r e n d i t o r i e t r a s f o r m a r e q u e s t e i s t a n z e i n a z i o n i o p e r a t i v e s u l m e r c a t o " . Q u e s t e l e p a r o l e d i A l e x a n d r e G a l i o t t o , f o n d a t o r e e g e n e r a l m a n a g e r d i G a l i o t t o C o n s u l t i n g , a m a r g i n e d e l l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d i R o m a . “ I l m e r c a t o o g g i r i c h i e d e v e l o c i t à , n o n h a b i s o g n o d i m o l t e d i a l e t t i c h e , b e n s ì d i i n t e r l o c u z i o n i s o s t a n z i a l i e r i s u l t a t i c o n c r e t i ” .