R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e d i A l i s è f o n d a m e n t a l e p e r f a r e i l p u n t o s u l l ’ a n n o a p p e n a c o n c l u s o e p r e p a r a r s i a l l e s f i d e f u t u r e . A l i s g i o c a u n r u o l o c h i a v e n e l l o s v i l u p p o d e l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a , s o p r a t t u t t o n e i s e t t o r i d e l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e i c e n t r i l o g i s t i c i , d e i p o r t i e d e g l i i n t e r p o r t i . P e r u n ’ a z i e n d a c o m e l a n o s t r a , c h e o p e r a n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i p a r c h i e n e l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , e s s e r e p r e s e n t i s i g n i f i c a c o n t r i b u i r e a r e n d e r e q u e s t i s p a z i p i ù s o s t e n i b i l i , p i ù e f f i c i e n t i e m e n o i m p a t t a n t i d a l p u n t o d i v i s t a a m b i e n t a l e " . L o h a d i c h i a r a t o G i u l i o A r n o l d i , a m m i n i s t r a t o r e d i H W S t y l e , a m a r g i n e d e l l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d i R o m a .