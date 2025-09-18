N a p o l i , 1 7 s e t . – ( A d n k r o n o s ) - C i b o e s a l u t e c o m e d u e f a c c e d e l l a s t e s s a m e d a g l i a . È q u e s t o i l f i l o c o n d u t t o r e d e l t a v o l o d i l a v o r o “ C i b o e S a l u t e ” c o o r d i n a t o d a l p r o f e s s o r M a u r o M i n e l l i , i m m u n o l o g o e d o c e n t e d i S c i e n z e d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e , n e l l ’ a m b i t o d e l l a p r i m a g i o r n a t a d i C a m p a n i a M a t e r , i l f o r u m d e d i c a t o a l l ’ a g r i c o l t u r a c a m p a n a i n c o r s o a l P a l a z z o R e a l e d i N a p o l i . “ S a l u s e c i b o s o n o u n b i n o m i o s t r e t t a m e n t e c o l l e g a t o – h a d i c h i a r a t o M i n e l l i – . H o c o o r d i n a t o u n t a v o l o d i l a v o r o a l l ’ i n t e r n o d i C a m p a n i a M a t e r i n c e n t r a t o p r o p r i o s u l r a p p o r t o t r a a l i m e n t a z i o n e e s a l u t e , n e l q u a l e a b b i a m o r e a l i z z a t o e d e s c r i t t o u n a s e r i e d i p e r c o r s i f o c a l i z z a t i s o p r a t t u t t o s u l r u o l o p r e b i o t i c o d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a . S i a m o i n C a m p a n i a , e n o n p o t e v a m o c h e c e l e b r a r e u n a n u o v a r i d e f i n i z i o n e d i q u e s t o s t i l e d i v i t a s t r a o r d i n a r i o , r i c o n o s c i u t o a l i v e l l o u n i v e r s a l e , c h e o g g i a s s u m e u n v a l o r e a g g i u n t o g r a z i e a l l a c o n o s c e n z a d e l m i c r o b i o t a i n t e s t i n a l e , u n o r g a n o s t r a o r d i n a r i a m e n t e v e r s a t i l e c h e c i o f f r e s a l u t e s e n u t r i t o c o n g l i a l i m e n t i g i u s t i ” . L ’ i m m u n o l o g o h a e v i d e n z i a t o c o m e l a d i e t a m e d i t e r r a n e a , c o n l a s u a r i c c h e z z a d i f i b r e , l e g u m i , c e r e a l i i n t e g r a l i , f r u t t a e v e r d u r a , r a p p r e s e n t i u n a r i s o r s a f o n d a m e n t a l e p e r l a c r e s c i t a e l a t u t e l a d e l m i c r o b i o t a i n t e s t i n a l e . “ N e l l ’ a m b i t o d e g l i a l i m e n t i c h e p o s s i a m o d e f i n i r e p r e b i o t i c i – h a s p i e g a t o M i n e l l i – l a d i e t a m e d i t e r r a n e a s v o l g e u n r u o l o s t r a o r d i n a r i o p e r c h é f a v o r i s c e u n a b i o d i v e r s i t à u n i c a , c h e s i t r a d u c e i n p r o t e z i o n e r i s p e t t o a o b e s i t à , d i a b e t e e d i s t u r b i i n t e s t i n a l i . È u n p a t r i m o n i o d a d i f e n d e r e c o n g r a n d e a t t e n z i o n e , p e r c h é c u r a r e l ’ a g r i c o l t u r a s i g n i f i c a c u r a r e l a s a l u t e , s o p r a t t u t t o o g g i c h e l a s c i e n z a m e d i c a c i o f f r e n u o v e i n t u i z i o n i e i n n o v a z i o n i c a p a c i d i o r i e n t a r e l e n o s t r e s c e l t e a l i m e n t a r i ” . U n p a s s a g g i o , q u e l l o s u l l e g a m e t r a a g r i c o l t u r a e s a l u t e , c h e s i i n s e r i s c e p e r f e t t a m e n t e n e l l o s p i r i t o d i C a m p a n i a M a t e r , c o n c e p i t o c o m e l a b o r a t o r i o d i c o n f r o n t o e d i v i s i o n e s u l m o d e l l o a g r i c o l o c a m p a n o d e l f u t u r o . “ L a s c i e n z a m e d i c a – h a a g g i u n t o M i n e l l i – h a b i s o g n o d i u n ’ a g r i c o l t u r a o r i e n t a t a i n u n a c e r t a m a n i e r a , p e r p o t e r e s t r a r r e d a e s s a p r o d o t t i r e a l m e n t e u t i l i a l l a n o s t r a s a l u t e . È u n ’ a l l e a n z a c h e v a r a f f o r z a t a , p e r c h é d a l c a m p o a l l a t a v o l a s i g i o c a l a v e r a s f i d a d e l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o ” . I l t a v o l o “ C i b o e S a l u t e ” h a c o n f e r m a t o c o s ì l a c e n t r a l i t à d e l t e m a a l l ’ i n t e r n o d e l l a d u e g i o r n i , s o t t o l i n e a n d o c o m e l a t u t e l a d e l l a b i o d i v e r s i t à a g r i c o l a c a m p a n a e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a n o n r a p p r e s e n t i n o s o l t a n t o u n e l e m e n t o c u l t u r a l e e i d e n t i t a r i o , m a a n c h e u n a s t r a t e g i a c o n c r e t a d i p r e v e n z i o n e s a n i t a r i a e d i r a f f o r z a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a .