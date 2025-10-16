R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a f a m e n o n c o n o s c e c o n f i n i e l a s f i d a d e l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e r i c h i e d e u n i t à f r a i p o p o l i e l e n a z i o n i , e i l e a d e r d e v o n o u n i r s i n e l l a c o n v i n z i o n e c h e l ' a l i m e n t a z i o n e è u n d i r i t t o f o n d a m e n t a l e e l a p a c e n e è u n p r e r e q u i s i t o " . L o h a d e t t o i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a F a o Q u D o n g y u , p a r l a n d o a l l ' e v e n t o p e r l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l ' A l i m e n t a z i o n e i n o c c a s i o n e d e l l ' 8 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' i s t i t u z i o n e d e l l a F a o , a g g i u n g e n d o c h e " l a p r e s e n z a d e l P a p a n e l l ' 8 0 s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a F a o r i g u a r d a n o n s o l o i l c i b o m a è u n i n v i t o a e s s e r e u n i t i : l a s u a a t t i v i t à p o n e a l c e n t r o c i ò c h e f a c c i a m o . D o b b i a m o c o s t r u i r e u n a s o c i e t à p i ù g i u s t a d o v e i p o v e r i s i a n o a l c e n t r o d e l l a n o s t r a a t t i v i t à " . " Q u e s t a c o n v i n z i o n e r i n f o r z a i l m a n d a t o d e l l a F a o p e r u n m o n d o l i b e r o d a l l a f a m e , d a l l a m a l n u t r i z i o n e e d a l b i s o g n o - p r o s e g u e i l d i r e t t o r e g e n e r a l e - D a 8 0 a n i r i c o n o s c i a m o c h e l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e n o n p u ò e s s e r e r a g g i u n t a s e n o n m e t t i a m o a l c e n t r o l a d i g n i t à u m a n a . I l c i b o n u t r e n o n s o l o i l c o r p o , m a a n c h e l ' a n i m a , l a d i g n i t à d e l l ' u o m o . I l p r i n c i p i o d e l l a F a o è d i n o n l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o . A l l a F a o r i c o n o s c i a m o c h e l a f a m e è s i a c a u s a c h e c o n s e g u e n z a d e l l a p o v e r t à e d e v ' e s s e r e a f f r o n t a t a a t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o g l o b a l e e l u n g i m i r a n t e . L ' u n i c o m o d o p o s s i b i l e è a f f r o n t a r e l e c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e s o c i a l i e u m a n e . L a F a o è n a t a c o n d i v i d e n d o l ' i d e a d i l a v o r a r e i n s i e m e p e r s c o n f i g g e r e l a f a m e e d o b b i a m o d u n q u e e s s e r e u n i t i " . " S a p p i a m o c h e i l m o n d o p r o d u c e a b b a s t a n z a c i b o p e r t u t t i - a f f e r m a Q u - C i ò n o n o s t a n t e i n m o l t i s o f f r o n o l a f a m e . G l i e f f e t t i d e i c o n f l i t t i , o l t r e a l l e m a l a t t i e e a l l e c a r e s t i e , d i s t r u g g o n o i p r o g r e s s i e n e s s u n o p u ò f a r c e l a d a s o l o . D o b b i a m o r a f f o r z a r e i l r u o l o d i c h i p r o d u c e c i b o , r i c o n o s c e n d o a n c h e i l r u o l o d e l l e d o n n e n e l l a p r o d u z i o n e a l i m e n t a r e . D o b b i a m o a n c h e g u a r d a r e a l f u t u r o r e n d e n d o l ' a g r i c o l t u r a q u a l c o s a d i p i ù a t t r a e n t e p e r i g i o v a n i . A n c h e i p o p o l i i n d i g e n i s o n o f o n d a m e n t a l i e d o b b i a m o s o s t e n e r l i p e r i n v e s t i r e n e l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e d i t u t t a l ' u m a n i t à . I p i c c o l i p r o d u t t o r i c o l t i v a n o l a m a g g i o r p a r t e d e l c i b o c h e c o n s u m i a m o m a l i l a s c i a m o a i m a r g i n i " . " P e r c e l e b r a r e q u e s t o e v e n t o s t o r i c o - c o n c l u d e - t r a s f o r m i a m o l e p a r o l e i n a z i o n i a n c h e g r a z i e a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l m u s e o p e r l ' A l i m e n t a z i o n e e l ' A g r i c o l t u r a p r e s s o l a F a o , g r a z i e a l l a l e a d e r s h i p d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a e d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i . I n s i e m e p o s s i a m o c o n d i v i d e r e e c o l l a b o r a r e p e r u n f u t u r o m i g l i o r e p e r t u t t i g l i a b i t a n t i d i q u e s t o p i c c o l o p i a n e t a " .