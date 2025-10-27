R e g g i o E m i l i a , 2 7 o t t . – ( A d n k r o n o s ) - " L a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a o g g i h a u n r u o l o s t r a t e g i c o e m a i c o m e i n q u e s t o m o m e n t o s t o r i c o r a p p r e s e n t a u n p r e s i d i o d i e q u i t à s o c i a l e . R i g u a r d a m i l i o n i d i f a m i g l i e e p e r s o n e c h e s p e s s o v i v o n o s i t u a z i o n i d i d i f f i c o l t à e c o n o m i c a , m a c h e d e v o n o p o t e r c o n t a r e s u p a s t i s a n i e d i q u a l i t à n e l l e m e n s e p u b b l i c h e , s c o l a s t i c h e e o s p e d a l i e r e " . L o a f f e r m a E t t o r e P r a n d i n i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d i C o l d i r e t t i , i n t e r v e n e n d o a l T e r z o S u m m i t d e l l a R i s t o r a z i o n e C o l l e t t i v a o r g a n i z z a t o d a C i r f o o d a R e g g i o E m i l i a . " I n v e s t i r e n e l l a q u a l i t à d e l c i b o – s o t t o l i n e a P r a n d i n i – s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i e , n e l m e d i o p e r i o d o , r i d u r r e l a s p e s a s a n i t a r i a . L a b u o n a a l i m e n t a z i o n e è u n a l e v a f o n d a m e n t a l e d e l w e l f a r e e d e l l a p r e v e n z i o n e . P e r q u e s t o s e r v o n o l u n g i m i r a n z a , c o n f r o n t o e c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e m o n d o a g r i c o l o , p e r v a l o r i z z a r e i l r u o l o c e n t r a l e d e l c i b o i t a l i a n o e d e l s u o l e g a m e c o n l a s a l u t e e i l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o " .