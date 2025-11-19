R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - ' I l d i r i t t o a l l ' a l i m e n t a z i o n e : p o s s i a m o t r a s f o r m a r l o i n r e a l t à ? ' . È q u e s t o i l t i t o l o - l ' o r i g i n a l e ' N o u r i s h m e n t a s a R i g h t : C a n W e M a k e I t a R e a l i t y ? ' - d e l l ’ i n t e r v e n t o d i F r e d e r i c L e r o y , d o c e n t e d i M i c r o b i o l o g i a e b i o t e c n o l o g i e d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e p r e s s o l a F a c o l t à d i s c i e n z e e b i o i n g e g n e r i a d e l l a V r i j e U n v e r s i t e i t d i B r u x e l l e s , a l l ’ i n t e r n o d i u n c o n v e g n o s u l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e o r g a n i z z a t o d a R e n e w E u r o p e - s o t t o i l p a t r o c i n i o d e l l ’ e u r o d e p u t a t o b e l g a B e n o î t C a s s a r t , a l l e v a t o r e e c o - p r e s i d e n t e d e l l ’ I n t e r g r u p p o s u l l a Z o o t e c n i a S o s t e n i b i l e – p r e s s o i l P a r l a m e n t o E u r o p e o . I n r i s p o s t a a l l e c r e s c e n t i s f i d e s a n i t a r i e e a i c o n s i g l i a l i m e n t a r i s p e s s o c o n t r a s t a n t i , u n g r u p p o d i s c i e n z i a t i g u i d a t i d a L e r o y h a l a n c i a t o u n a n u o v a r i c e r c a s c i e n t i f i c a r i a s s u n t a n e l l a N u o r i s h m e n t T a b l e , o s s i a u n a v e r a e p r o p r i a ‘ T a v o l a n u t r i z i o n a l e ’ , u n o s c h e m a i n n o v a t i v o p r o g e t t a t o p e r a i u t a r e l e p e r s o n e a f a r e s c e l t e a l i m e n t a r i i n f o r m a t e . S i t r a t t a d i u n o s t r u m e n t o f l e s s i b i l e , c h e s u p e r a l e a t t u a l i l i n e e g u i d a a l i m e n t a r i s t a n d a r d i z z a t e e i n t r o d u c e i l c o n c e t t o d i ‘ n u t r i z i o n e a d e g u a t a ’ c o m e c h i a v e p e r s a l u t e e b e n e s s e r e d u r a t u r i . U n ’ e v o l u z i o n e c h e s u p e r a l ’ i d e a d i f f u s a d i ‘ d i e t a s a n a ’ c o m u n e m e n t e c o n s i d e r a t a t a l e s e b a s a t a s u c i b i d i o r i g i n e v e g e t a l e e p o v e r a d i g r a s s i . M e n t r e a l i v e l l o g l o b a l e m o l t e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i e a l c u n i G o v e r n i s p i n g o n o p e r u n a g r a n d e t r a n s i z i o n e a l i m e n t a r e v e r s o d i e t e a b a s e v e g e t a l e n e l l a c o n v i n z i o n e c h e q u e s t e r a p p r e s e n t i n o a p r i o r i u n a s c e l t a p i ù ‘ s a n a ’ - i n f o r m a u n a n o t a - l a N o u r i s h m e n t T a b l e p r o m u o v e u n a p p r o c c i o m e n o r e s t r i t t i v o . P r o p o n e u n a n u t r i z i o n e ‘ a d e g u a t a ’ , a t t r a v e r s o u n ’ a l i m e n t a z i o n e c h e i n c l u d a u n ’ a m p i a g a m m a d i a l i m e n t i d i o r i g i n e a n i m a l e e v e g e t a l e , c o n p r o f i l i n u t r i z i o n a l i c o m p l e m e n t a r i . L a T a v o l a n u t r i z i o n a l e p o n e l ’ a c c e n t o s u l l e p r e f e r e n z e i n d i v i d u a l i e p r o p o n e u n o s c h e m a a l i m e n t a r e b a s a t o s u e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e , a m p i o e c a p a c e d i a d a t t a r s i a i c i b i r e g i o n a l i e c u l t u r a l m e n t e s e n s i b i l i . I n q u e s t o m o d o , c i a s c u n o p u ò s c e g l i e r e c o s a m a n g i a r e i n b a s e a i p r o p r i f a b b i s o g n i n u t r i z i o n a l i , a l l e t r a d i z i o n i a l i m e n t a r i e a l l e p r e f e r e n z e p e r s o n a l i . N e l d e t t a g l i o , l a T a v o l a n u t r i z i o n a l e è u n f r a m e w o r k f l e s s i b i l e b a s a t o s u e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e , p r o g e t t a t o p e r o f f r i r e u n a p p r o c c i o p i ù p e r s o n a l i z z a t o a l l a n u t r i z i o n e , c h e s i c o n c e n t r a s u 2 f a t t o r i c h i a v e : l a d e n s i t à n u t r i z i o n a l e – o v v e r o l ’ e q u i l i b r i o t r a n u t r i e n t i e s s e n z i a l i c o m e p r o t e i n e e m i c r o n u t r i e n t i r i s p e t t o a l c o n t e n u t o e n e r g e t i c o – e i l g r a d o d i t r a s f o r m a z i o n e d e g l i a l i m e n t i . D a l l ’ u n i o n e d i q u e s t i e p a r a m e t r i n a s c e u n o s c h e m a v i s i v o e p r a t i c o , c h e m o s t r a q u a l i c o m b i n a z i o n i d i a l i m e n t i f a v o r i s c o n o l a s a l u t e e q u a l i l a c o m p r o m e t t o n o . L a r i c e r c a s u g g e r i s c e c h e d i e t e o n n i v o r e , r i c c h e d i c i b i m i n i m a m e n t e o m o d e r a t a m e n t e t r a s f o r m a t i a d a l t a d e n s i t à n u t r i z i o n a l e , c o m e u n a v i a m a e s t r a p e r u n a n u t r i z i o n e a d e g u a t a . Q u e s t o a p p r o c c i o p u ò s o d d i s f a r e u n ’ a m p i a g a m m a d i e s i g e n z e d i e t e t i c h e , d a i m o d e l l i a l i m e n t a r i t r a d i z i o n a l i a l l e e s i g e n z e s p e c i f i c h e d i g r u p p i c o m e b a m b i n i , d o n n e i n g r a v i d a n z a e a n z i a n i . L e e v i d e n z e d e r i v a n t i d a a n n i d i d i e t e ‘ t r a d i z i o n a l i ’ e ‘ a n c e s t r a l i ’ - s p i e g a n o g l i e s p e r t i - d i m o s t r a n o c h e u n a d i e t a i n c u i a l m e n o i l 2 5 – 3 0 % d e l l e c a l o r i e p r o v i e n e d a a l i m e n t i d i o r i g i n e a n i m a l e c o m e c a r n e , p e s c e , u o v a e l a t t i c i n i , t e n d e a f a v o r i r e u n b u o n o s t a t o d i s a l u t e , e v i t a n d o c a r e n z e d i m i c r o n u t r i e n t i c o m e f e r r o , z i n c o , v i t a m i n a B 1 2 , i o d i o e c a l c i o , d i f f i c i l i d a o t t e n e r e d a f o n t i e s c l u s i v a m e n t e v e g e t a l i . T u t t a v i a , l ’ a p p r o c c i o r e s t a f l e s s i b i l e e i n c l u s i v o , v a l o r i z z a n d o l e c u l t u r e a l i m e n t a r i l o c a l i e l e p r e f e r e n z e p e r s o n a l i . I l f r a m e w o r k r i c o n o s c e a n c h e i l v a l o r e d e l l e d i e t e a b a s e v e g e t a l e , c h e p o s s o n o e s s e r e r i c c h e d i n u t r i e n t i m a s p e s s o r i c h i e d o n o u n a p i a n i f i c a z i o n e a t t e n t a p e r g a r a n t i r e l a c o m p l e t e z z a n u t r i z i o n a l e . Q u e s t o p u ò c o m p o r t a r e l ’ i n s e r i m e n t o d i a l i m e n t i f o r t i f i c a t i o d i i n t e g r a t o r i . I n s i n t e s i , b e n e f i c i o f f e r t i d a l l a N o u r i s h m e n t T a b l e s o n o : 1 ) R i d u z i o n e d e l l e c a r e n z e n u t r i z i o n a l i g l o b a l i e d e l l e m a l a t t i e d a d i e t e p o v e r e d i m i c r o n u t r i e n t i ; 2 ) M a g g i o r e s e n s o d i s a z i e t à e m i g l i o r r e g o l a z i o n e d e l l ’ a p p e t i t o g r a z i e a l r i t o r n o a c i b i v e r i , n a t u r a l i e p o c o l a v o r a t i ; 3 ) F l e s s i b i l i t à e i n c l u s i o n e c u l t u r a l e , c o n t r o m o d e l l i d i e t e t i c i “ u n i v e r s a l i ” o i d e o l o g i c i ; 4 ) S o s t e g n o a l l a p r o d u z i o n e l o c a l e e a l l e t r a d i z i o n i c u l i n a r i e c o m e s t r u m e n t i d i s a l u t e p u b b l i c a ; 5 ) E d u c a z i o n e a l i m e n t a r e b a s a t a s u l l a s c i e n z a , n o n s u l m a r k e t i n g . I c o n s i g l i c o n v e n z i o n a l i s u u n a ‘ d i e t a s a n a ’ - r i f e r i s c e l a n o t a - s p e s s o n o n r i e s c o n o a g u i d a r e e f f i c a c e m e n t e l e p o p o l a z i o n i v e r s o u n a m i g l i o r e a l i m e n t a z i o n e . N e i P a e s i p i ù r i c c h i , d o v e i c o n s u m a t o r i h a n n o a d i s p o s i z i o n e u n ’ a m p i a v a r i e t à d i a l i m e n t i , l a d i p e n d e n z a d a c i b i u l t r a - p r o c e s s a t i ( U p f ) , s p e s s o r i c c h i d i a d d i t i v i a r t i f i c i a l i , z u c c h e r i e g r a s s i , è i n a u m e n t o . Q u e s t i a l i m e n t i s o n o a s s o c i a t i a u n r i s c h i o p i ù e l e v a t o d i p r o b l e m i d i s a l u t e , c o m e o b e s i t à e d i s t u r b i m e t a b o l i c i . L ’ O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à h a r e c e n t e m e n t e r i p o r t a t o c h e i t a s s i d i o b e s i t à s o n o p i ù c h e r a d d o p p i a t i d a l 1 9 9 0 , e o g g i c o l p i s c o n o c i r c a u n a p e r s o n a s u o t t o a l i v e l l o m o n d i a l e . I n o l t r e , n o n o s t a n t e l ’ a b b o n d a n z a d i s c e l t a n e i P a e s i a d a l t o r e d d i t o , l e N a z i o n i u n i t e s e g n a l a n o c h e u n a p e r s o n a s u t r e n e l m o n d o n o n p u ò p e r m e t t e r s i u n a d i e t a n u t r i z i o n a l m e n t e a d e g u a t a . C i ò d i m o s t r a c h e l e l i n e e g u i d a a l i m e n t a r i a t t u a l i n o n s o n o u n i v e r s a l m e n t e a p p l i c a b i l i e c h e è n e c e s s a r i o s p o s t a r e l ’ a t t e n z i o n e v e r s o l a s c e l t a i n d i v i d u a l e . " U n ' a l i m e n t a z i o n e a d e g u a t a è p i ù d i u n a s e m p l i c e ‘ d i e t a s a n a ’ : è u n a p p r o c c i o p r a t i c o e s c i e n t i f i c a m e n t e p r o v a t o p e r c o m p r e n d e r e q u a l i a l i m e n t i s o d d i s f i n o i n o s t r i b i s o g n i f i s i o l o g i c i - s p i e g a L e r o y - I l n o s t r o o b i e t t i v o è f o r n i r e u n q u a d r o d i r i f e r i m e n t o c h e r i s p e t t i l e s c e l t e i n d i v i d u a l i , r e n d e n d o p i ù f a c i l e p e r i c o n s u m a t o r i s c e g l i e r e a l i m e n t i n u t r i e n t i n e l l a l o r o v i t a q u o t i d i a n a " . L a s f i d a è q u i n d i u n i r e r i g o r e s c i e n t i f i c o e b u o n s e n s o : u n a n u t r i z i o n e a d e g u a t a n a s c e d a c i b i n u t r i e n t i e p o c o t r a s f o r m a t i , s c e l t i i n l i b e r t à e a d a t t a t i a i p r o p r i b i s o g n i . S e c o n d o i r i c e r c a t o r i , i n u n m o n d o d i v i s o t r a e c c e s s i e c a r e n z e , q u e s t a v i s i o n e r a p p r e s e n t a u n a p r o p o s t a s c i e n t i f i c a p e r i d e c i s o r i p o l i t i c i c h e s i a l l i n e a a g l i o b i e t t i v i d i s o s t e n i b i l i t à s e n z a s a c r i f i c a r e l a q u a l i t à n u t r i z i o n a l e .