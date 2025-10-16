R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a F a o è l e a d e r n e l c a m p o d e l l ' a g r i c o l t u r a e d e l l ' a l i m e n t a z i o n e . E ' I m p o r t a n t e p r o m u o v e r e l e a r e e r u r a l i a l f i n e d i r a g g i u n g e r e l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e . D o b b i a m o p o r t a r e s o l u z i o n i p e r p r o d u r r e c i b o p e r t u t t e l e n a z i o n i d e l m o n d o " . L o h a d e t t o , p a r l a n d o a n o m e d e l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g , i l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a e d e g l i A f f a r i r u r a l i d e l l a C i n a H a n J u n , p a r l a n d o a l l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l ' A l i m e n t a z i o n e i n o c c a s i o n e d e l l ' 8 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' i s t i t u z i o n e d e l l a F a o . " L a C i n a - h a a g g i u n t o - l a v o r a a s s i e m e a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e a i n i z i a t i v e d i s v i l u p p o p e r r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i d e l l ' A g e n d a 2 0 3 0 . O g g i i l p r e s i d e n t e X i J i n p i n g e n c o m i a i l l a v o r o p e r a s s i c u r a r e l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e e r i c o r d a l ' i m p e g n o d e l l a C i n a p e r c o n d i v i d e r e l ' i m p e g n o p e r l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e g l o b a l e . L a C i n a l a v o r a a f f i a n c o d e l l a F a o p e r u n m o n d o s e n z a f a m e . R a g g i u n g e r e l ' o b i e t t i v o ' f a m e 0 ' d e l l ' A g e n d a 2 0 3 0 s u l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e r i c h i e d e u n c o n s e n s o f o r t e d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e " .