M i l a n o , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - A l e s s i a P i f f e r i e r a p i e n a m e n t e c a p a c e d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e q u a n d o n e l l u g l i o 2 0 2 2 h a a b b a n d o n a t o i n c a s a d a s o l a p e r s e i g i o r n i l a f i g l i a D i a n a d i a p p e n a 1 8 m e s i , l a s c i a n d o l a m o r i r e d i s t e n t i . L o h a c o n f e r m a t o l a p e r i z i a p s i c h i a t r i c a d i s p o s t a d a l l a c o r t e d ' A s s i s e d ' a p p e l l o d i M i l a n o , c h e h a i n c a r i c a t o p e r l ' a c c e r t a m e n t o l o p s i c h i a t r a G i a c o m o F r a n c e s c o F i l i p p i n i , l a n e u r o p s i c o l o g a N a d i a B o l o g n i n i e i l n e u r o p s i c h i a t r a i n f a n t i l e S t e f a n o B e n z o n i . L a p e r i z i a , d e p o s i t a t a i e r i , " d i c e c h i a r a m e n t e c h e A l e s s i a P i f f e r i è s o l t a n t o a f f e t t a d a u n d i s t u r b o d e l n e u r o - s v i l u p p o , c l a s s i f i c a b i l e c o m e i m m a t u r i t à a f f e t t i v a . S o s t a n z i a l m e n t e u n a s o r t a d i p o c a e m p a t i a a l i v e l l o a f f e t t i v o d a a d u l t a " , s p i e g a l ' a v v o c a t o d i p a r t e c i v i l e E m a n u e l e D e M i t r i . " T a l e d i s t u r b o , s e c o s ì p u ò e s s e r e c h i a m a t o a n c h e s e n o n l o è - p r o s e g u e l ' a v v o c a t o - n o n è i n v a l i d a n t e e s o p r a t t u t t o n o n h a i n a l c u n m o d o a v u t o i n f l u e n z a i n v a l i d a n t e s u l f u n z i o n a m e n t o p s i c o s o c i a l e d i A l e s s i a P i f f e r i . T a l e c o n d i z i o n e n o n è t a l e d a a v e r c o m p r o m e s s o l a c a p a c i t à d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e , n e p p u r e s c e m a n d o l a p e r t u t t o i l t e m p o d i d u r a t a d e l l a c o n d o t t a d i r e a t o " . I n s o s t a n z a - s i n t e t i z z a l ' a v v o c a t o - " l a p e r i z i a d i c e c h e A l e s s i a P i f f e r i n o n è a f f e t t a d a a l c u n d i s t u r b o t a l m e n t e g r a v e d a p o t e r i n q u a l c h e m o d o i n c i d e r e s u l l a c a p a c i t à d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e e n o n s c e m a n d o l a n e p p u r e p a r z i a l m e n t e . T a l e c a p a c i t à è s t a t a r i s c o n t r a t a d a i p e r i t i s i a d a l 1 4 l u g l i o a l 2 2 l u g l i o 2 0 2 2 , n e l l a s s o d i t e m p o i n c u i è m o r t a D i a n a e a n c h e i n t u t t i i w e e k e n d p r e c e d e n t i i n c u i A l e s s i a P i f f e r i h a a b b a n d o n a t o l a f i g l i a " . D a u n a p r i m a l e t t u r a d e l l a p e r i z i a d e p o s i t a t a i e r i - p r e c i s a i l l e g a l e c h e a s s i s t e m a m m a e s o r e l l a d e l l ' i m p u t a t a , r i s p e t t i v a m e n t e n o n n a e z i a d e l l a b i m b a m o r t a d i s t e n t i - " s i e v i n c e c h e n o n c ' è s t a t o n e s s u n c o m p o r t a m e n t o o n e s s u n e v e n t o i n e t à i n f a n t i l e c h e a b b i a p o t u t o i n c i d e r e s u l c o m p o r t a m e n t o f u t u r o " d i A l e s s i a P i f f e r i .