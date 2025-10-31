T i r a n a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' e x p r i m o m i n i s t r o a l b a n e s e F a t o s N a n o , s t o r i c o l e a d e r d e l l a s i n i s t r a d e l P a e s e , è m o r t o o g g i a l l ' e t à d i 7 3 a n n i . L o h a r e s o n o t o i l p r i m o m i n i s t r o E d i R a m a s u i s o c i a l . N a n o è d e c e d u t o i n u n o s p e d a l e d e l l a c a p i t a l e T i r a n a d o p o d i v e r s i g i o r n i d i c o m a c a u s a t o d a c o m p l i c a z i o n i r e s p i r a t o r i e . A m p i a m e n t e c o n s i d e r a t o u n r i f o r m a t o r e l i b e r a l e , N a n o s i f e c e p r o m o t o r e d e l l a m o d e r n i z z a z i o n e i s t i t u z i o n a l e e d e l l a t r a n s i z i o n e d e l l ' A l b a n i a v e r s o u n ' e c o n o m i a d i m e r c a t o . M a è s t a t o a n c h e d u r a m e n t e c r i t i c a t o d a l l ' U n i o n e E u r o p e a p e r l ' i n c a p a c i t à d e l s u o g o v e r n o d i s r a d i c a r e l a c o r r u z i o n e e l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a e d è s t a t o l u i s t e s s o c o n d a n n a t o p e r a p p r o p r i a z i o n e i n d e b i t a d i a i u t i e s t e r i . N a t o a T i r a n a n e l 1 9 5 2 , f i g l i o d i u n e x d i r e t t o r e d e l l a t e l e v i s i o n e d i s t a t o a l b a n e s e , i n i z i ò l a s u a c a r r i e r a p r o f e s s i o n a l e n e l 1 9 7 8 c o m e e s p e r t o e c o n o m i c o p r e s s o l ' I s t i t u t o d i s t u d i m a r x i s t i - l e n i n i s t i , d u r a n t e i l r e g i m e d e l d i t t a t o r e c o m u n i s t a E n v e r H o x h a . F u a n c h e p r o f e s s o r e d i e c o n o m i a p o l i t i c a a l l ' U n i v e r s i t à d i T i r a n a e p r i m o m i n i s t r o d a m a r z o a m a g g i o 1 9 9 0 , n e l g o v e r n o d i t r a n s i z i o n e d e l l ' u l t i m o p r e s i d e n t e c o m u n i s t a a l b a n e s e R a m i z A l i a . N e l 1 9 9 2 , d o p o l e p r i m e e l e z i o n i m u l t i p a r t i t i c h e d e l P a e s e , N a n o v e n n e e l e t t o p r e s i d e n t e d e l P a r t i t o S o c i a l i s t a , c h e p r e s e i l p o s t o d e l P a r t i t o C o m u n i s t a d e l L a v o r o a l b a n e s e . N e l 1 9 9 4 f u c o n d a n n a t o a 1 2 a n n i d i c a r c e r e p e r a v e r s o t t r a t t o s e i m i l i o n i d i e u r o d i a i u t i i t a l i a n i . N a n o h a s e m p r e s o s t e n u t o l a s u a i n n o c e n z a , d e f i n e n d o s i u n p r i g i o n i e r o p o l i t i c o . D u r a n t e i d i s o r d i n i n a z i o n a l i d e l 1 9 9 7 , N a n o e v a s e d a l l a p r i g i o n e . S u c c e s s i v a m e n t e g l i f u c o n c e s s a l ' a m n i s t i a d a l l ' a l l o r a p r e s i d e n t e S a l i B e r i s h a . N a n o d i v e n n e p r i m o m i n i s t r o p e r l a s e c o n d a v o l t a n e l g i u g n o 1 9 9 7 , f i n o a l l ' o t t o b r e 1 9 9 8 , q u a n d o s i d i m i s e a c a u s a d i r i n n o v a t i d i s o r d i n i p o l i t i c i . H a s v o l t o i l s u o t e r z o e u l t i m o m a n d a t o c o m e p r i m o m i n i s t r o d a l 2 0 0 2 a l 2 0 0 5 , q u a n d o i s o c i a l i s t i h a n n o p e r s o l e e l e z i o n i p a r l a m e n t a r i . N a n o s i r i t i r ò q u i n d i d a l l a p o l i t i c a , c e d e n d o i l p o t e r e a B e r i s h a . G l i s u c c e s s e a l l a g u i d a d e l P a r t i t o S o c i a l i s t a E d i R a m a , a t t u a l e p r i m o m i n i s t r o a l b a n e s e .