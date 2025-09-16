R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - D a l l ’ 1 a l 3 1 o t t o b r e t o r n a S h o p p i n g 4 g o o d , l ’ e s c l u s i v o p r o g r a m m a d i s h o p p i n g s o l i d a l e p r o m o s s o d a Q V C I t a l i a p e r s o s t e n e r e c a u s e l e g a t e a l b e n e s s e r e f e m m i n i l e . O g n i e d i z i o n e p r e v e d e l a d o n a z i o n e d e l l ’ i n t e r o r i c a v a t o a f a v o r e d e l l a c a u s a s o s t e n u t a , a c c o m p a g n a t a d a u n a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e d e d i c a t a , p e n s a t a p e r i n f o r m a r e , s e n s i b i l i z z a r e e p r o m u o v e r e c o n s a p e v o l e z z a s u l t e m a s c e l t o . P e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , i n o c c a s i o n e d e l m e s e d e d i c a t o a l l a p r e v e n z i o n e d e i t u m o r i f e m m i n i l i e n e l l o s p e c i f i c o a q u e l l o a l s e n o , Q V C r i n n o v a i l s u o i m p e g n o a l f i a n c o d i F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s , p a r t n e r s t o r i c o d e l l ’ i n i z i a t i v a . U n a c o l l a b o r a z i o n e c h e q u e s t ’ a n n o c e l e b r a 1 0 a n n i e c h e h a g i à p e r m e s s o d i f i n a n z i a r e 2 8 b o r s e d i r i c e r c a , i c u i b e n e f i c i a r i s o n o s t a t i s e l e z i o n a t i a t t r a v e r s o l ’ a n n u a l e b a n d o p u b b l i c o d i F o n d a z i o n e V e r o n e s i , c o n t r i b u e n d o i n m o d o c o n c r e t o a l l a l o t t a c o n t r o i t u m o r i f e m m i n i l i a t t r a v e r s o i l s o s t e g n o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e a l l a d i v u l g a z i o n e . “ L o s h o p p i n g f a b e n e a t e e a l l a r i c e r c a ” n o n è s o l o i l n o m e d e l l a n u o v a c a m p a g n a 2 0 2 5 d i S h o p p i n g 4 g o o d , m a i l s u o s i g n i f i c a t o p i ù p r o f o n d o : o g n i a c q u i s t o s i t r a s f o r m a i n u n g e s t o d i b e n e s s e r e p e r s o n a l e e , a l t e m p o s t e s s o , i n u n ’ a z i o n e c o n c r e t a d i s o l i d a r i e t à . U n p i c c o l o g e s t o q u o t i d i a n o c h e g e n e r a u n i m p a t t o r e a l e , p o r t a n d o u n s o r r i s o d o p p i o : a c h i a c q u i s t a e a c h i , g r a z i e a l l a r i c e r c a , r i c e v e n u o v e p o s s i b i l i t à d i c u r a e s p e r a n z a . A c q u i s t a n d o u n p r o d o t t o ' S h o p p i n g 4 g o o d ' d u r a n t e i l m e s e d i o t t o b r e , s i c o n t r i b u i r à c o s ì a s o s t e n e r e i l l a v o r o d i r i c e r c a t o r i e r i c e r c a t r i c i i m p e g n a t i n e l l o s v i l u p p o d i p r o g e t t i d i r i c e r c a v e r s o n u o v e s c o p e r t e e c u r e i n n o v a t i v e c o n t r o i t u m o r i f e m m i n i l i . “ S h o p p i n g 4 g o o d r a p p r e s e n t a u n o d e i p i l a s t r i p i ù a u t e n t i c i d e l n o s t r o i m p e g n o s o c i a l e . È u n p r o g r a m m a c h e , a n c h e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d i t a n t i n o s t r i p a r t n e r c h e s o s t e n g o n o l ’ i n i z i a t i v a , t r a s f o r m a l o s h o p p i n g i n u n g e s t o c o n s a p e v o l e , c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e p e r l e p e r s o n e e p e r l e c a u s e c h e m e r i t a n o a t t e n z i o n e . I n o c c a s i o n e d e l 1 5 ° c o m p l e a n n o d i Q V C I t a l i a , S h o p p i n g 4 g o o d s i c o n f e r m a c o m e u n a d e l l e e s p r e s s i o n i p i ù s i g n i f i c a t i v e d e l l ’ i m p e g n o d e l l ’ a z i e n d a i n a m b i t o d i R e s p o n s a b i l i t à d ’ I m p r e s a ( C R ) . U n ’ i n i z i a t i v a c h e c o n t r i b u i s c e a d i f f o n d e r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l l o s h o p p i n g : p i ù c o n s a p e v o l e , r e s p o n s a b i l e , o r i e n t a t a a l b e n e c o m u n e ” , a f f e r m a S a r a h - J a n e M o r g a n , C e o d i Q V C I t a l i a . C o m e a d e r i r e a S h o p p i n g 4 g o o d e c o n t r i b u i r e a l l a r a c c o l t a f o n d i ? B a s t a a c q u i s t a r e d a l l ’ 1 o t t o b r e f i n o a l 3 1 o t t o b r e s u l s i t o w w w . q v c . i t a l l a p a g i n a d e d i c a t a , i p r o d o t t i m e s s i a d i s p o s i z i o n e d a p r e s t i g i o s i b r a n d c h e s u p p o r t a n o l ' i n i z i a t i v a o s e m p l i c e m e n t e a g g i u n g e r e u n a d o n a z i o n e d i u n e u r o s u q u a l s i a s i a l t r o a c q u i s t o . A c h i e f f e t t u e r à l a d o n a z i o n e d i u n e u r o v e r r à s p e d i t a l a c a r t o l i n a c o n i l v i s u a l d e l l a c a m p a g n a e u n a l i s t a d i c o n s i g l i p e r u n a v i t a a l l ' i n s e g n a d e l l a s a l u t e e d e l l a p r e v e n z i o n e , a c u r a d e g l i e s p e r t i d i F o n d a z i o n e V e r o n e s i . O l t r e a l l a s e l e z i o n e d i p r o d o t t i m e s s i a d i s p o s i z i o n e d a i p a r t n e r , Q V C I t a l i a h a f a t t o r e a l i z z a r e p e r q u e s t a c a m p a g n a 2 0 2 5 u n o s p e c i a l e c h a r i t y i t e m f i r m a t o D i a m o n i q u e : u n a c o l l a n a i n a r g e n t o 9 2 5 c o n p i e t r a p e n d e n t e e c h i u s u r a a m o s c h e t t o n e c h e s i p o t r à a c q u i s t a r e a l p r e z z o d i 3 4 , 9 5 e u r o . I l 1 0 0 % d i t u t t i q u e s t i a c q u i s t i e d o n a z i o n i s a r à d e v o l u t o a F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s . E d e c c o d i s e g u i t o l a l i s t a d e i b r a n d c h e h a n n o a d e r i t o a l p r o g e t t o p e r i l 2 0 2 5 m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e u n a s e l e z i o n e d e l l e l o r o p r o p o s t e p i ù i c o n i c h e : A i l o r i a , A m a r e t t i V i r g i n i a , B a l l a r i n i , B i a n c o p e r l a , B y S u a r d i , C a r i l l o , C a r l o t t a N e r i , D i a m o n i q u e , E b a r r i t o , E l i z a b e t h G r a n t , E n j o y , E n j o y T r i c o t , E x t e s a , K h a r i s m a , K i t c h e n A i d , K i p l i n g , L ' U n a , L e C o r o n e B a g s , L u c r e z i a S c i o r t i n o , M ' A m a , M . A s a m , N 1 P e r f e t t o , N i n a L e o n a r d , N u a g e A r g e n t é , N u t r i b u l l e t , O n i u s a , R e f l o w e r , S b c , S h a i r , S k e c h e r s , S y r i o B - L i f t , U l t i m a t e , W . i . t . a e i n f i n e W e l e d a . L ’ i n i z i a t i v a S h o p p i n g 4 g o o d s a r à i n o l t r e p r e s e n t a t a a l p u b b l i c o i l p r o s s i m o 2 o t t o b r e a l l e o r e 2 0 . 0 0 s u l c a n a l e 3 2 d i g i t a l e t e r r e s t r e e t i v ù s a t , c a n a l e 4 7 5 d i S k y e i n s t r e a m i n g w w w . q v c . i t , i n u n a s e r a t a s p e c i a l e c o n l a p r e s e n z a d i a l c u n e p e r s o n a l i t à d i F o n d a z i o n e V e r o n e s i , t r a c u i P a o l o V e r o n e s i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s e d i r e t t o r e D i v i s i o n e S e n o l o g i a C h i r u r g i c a d e l l o I e o . A c o n f e r m a d e l l ’ i m p e g n o c o n c r e t o v e r s o l e c a u s e s o c i a l i , p e r l a p r i m a v o l t a Q V C s a r à i n o l t r e p r e s e n t e a l l a P i t t a R o s s o P i n k P a r a d e , l a c a m m i n a t a n o n c o m p e t i t i v a d i 5 k m c h e s i t e r r à a M i l a n o d o m e n i c a 1 9 o t t o b r e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a c c o g l i e r e f o n d i p e r l a r i c e r c a e s e n s i b i l i z z a r e s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e , c h e p a s s a a t t r a v e r s o c o r r e t t i s t i l i d i v i t a e l a p r a t i c a r e g o l a r e d i a t t i v i t à f i s i c a . U n a r a p p r e s e n t a n z a d e i T e a m M e m b e r d i Q V C p a r t e c i p e r à a l l ’ e v e n t o p e r t e s t i m o n i a r e i n m o d o c o n c r e t o l ’ i m p e g n o a z i e n d a l e v e r s o l a s a l u t e e i l b e n e s s e r e f e m m i n i l e .