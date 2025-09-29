( A d n k r o n o s ) - M e r c o l e d ì 1 ° o t t o b r e a l l e o r e 2 0 : 3 0 a l T e a t r o P a l l a d i u m p r e n d e i l v i a “ M I R A B I L I A ” , l a n u o v a s t a g i o n e 2 0 2 5 - 2 0 2 6 d i R o m a T r e O r c h e s t r a . L ’ i n a u g u r a z i o n e s a r à a f f i d a t a a l M a u r i z i o B a g l i n i P r o j e c t c o n u n p r o g r a m m a i d e a t o d a l r a f f i n a t o p i a n i s t a e d e d i c a t o a M o z a r t – i l C o n c e r t o p e r p i a n o f o r t e n . 2 7 i n s i b e m o l l e m a g g i o r e e l a S i n f o n i a n . 4 0 i n s o l m i n o r e – a c u i s i a g g i u n g e r à l ’ i n e d i t o I n v o c a z i o n e p e r u n g i o r n o d i p a c e , p e r s o p r a n o e o r c h e s t r a , s u p o e s i a d i L o p e d e V e g a , s c r i t t o p e r l ' o c c a s i o n e d a l c o m p o s i t o r e F a u s t o S e b a s t i a n i . S u l p a l c o d e l P a l l a d i u m , i n s i e m e a l p i a n i s t a M a u r i z i o B a g l i n i , s i r i u n i r à u n e n s e m b l e o r c h e s t r a l e d i c i r c a 3 0 g i o v a n i m u s i c i s t i u n d e r 3 5 , g u i d a t i d a l M a e s t r o M a s s i m i l i a n o C a l d i . S a r à i l p r i m o a p p u n t a m e n t o d i u n a s t a g i o n e c h e , f i n o a m a g g i o , p r o p o r r à r e p e r t o r i o s i n f o n i c o , m u s i c a d a c a m e r a , o p e r e l i r i c h e e n u o v e p r o d u z i o n i t e a t r a l i , c o n f e r m a n d o l ’ i d e n t i t à d i R 3 O c o m e c o m u n i t à m u s i c a l e i n c o s t a n t e c r e s c i t a . C o n u n a n u o v a p r o g r a m m a z i o n e d i c i r c a 6 0 c o n c e r t i , d i c u i 2 0 s i n f o n i c i , 2 0 d a c a m e r a e 2 0 p i a n o s o l o , R o m a T r e O r c h e s t r a r i n n o v a i l s u o r a p p o r t o c o n i l u o g h i d e l l a c i t t à c h e o s p i t e r a n n o i c o n c e r t i – i l R e t t o r a t o d e l l ’ U n i v e r s i t à R o m a T r e , i l T e a t r o P a l l a d i u m , i l T e a t r o T o r l o n i a e l ’ A c c a d e m i a d i D a n i m a r c a – e d a q u e s t ’ a n n o c o n s o l i d a l a p r e s e n z a a P a l a z z o M a z z o n i , c h e o s p i t e r à i c o n c e r t i l u n g o t u t t a l a s t a g i o n e , g r a z i e a l s o s t e g n o d i u n p r o t o c o l l o c o n I N P S . L a p r o g r a m m a z i o n e m a n t i e n e a l c e n t r o l a m i s s i o n e d i v u l g a t i v a e a r t i s t i c a d i R 3 O , d a n d o s p a z i o a i g i o v a n i m u s i c i s t i : s u l p o d i o s i a l t e r n e r a n n o i d i r e t t o r i S i e v a B o r z a k , N i c o l ò J a c o p o S u p p a , D a v i d e T r o l t o n e D a v i d D a u b e n f e l d , m e n t r e t r a i s o l i s t i t o r n e r a n n o p r o t a g o n i s t i M a t t e o M o r b i d e l l i , M e d e a K a l a n t a r a v a , D a v i d e R a n a l d i e G i u l i a C o n t a l d o , a f f i a n c a t i d a n u o v e p r e s e n z e d i r i l i e v o . I l c a r t e l l o n e p r o p o n e u n a m p i o v e n t a g l i o d i l i n g u a g g i : g r a n d i p a g i n e d e l l a t r a d i z i o n e , f o c u s m o n o g r a f i c i , c r e a t i v i t à c o n t e m p o r a n e a e l ’ o t t a v a e d i z i o n e d e l l a Y o u n g A r t i s t s P i a n o S o l o S e r i e s , l a r a s s e g n a c h e a p r e u n o s p a z i o n u o v o p e r i g i o v a n i v i r t u o s i d e l p i a n o f o r t e . R o m a T r e O r c h e s t r a a c c o g l i e r à s u l l a s c e n a a n c h e a l t r e e s p e r i e n z e o r c h e s t r a l i e m e r g e n t i , c o m e l ’ O r c h e s t r a G i o v a n i l e d e l l a T o s c a n a e M u s i c a d e l V i v o , e s a r à p r o t a g o n i s t a d i u n a t o u r n é e i n d i v e r s e r e g i o n i i t a l i a n e , r a f f o r z a n d o l a s u a v o c a z i o n e d i h u b n a z i o n a l e p e r l a m u s i c a . T r a i m o m e n t i p i ù a t t e s i d e l l a s t a g i o n e : a f e b b r a i o i l c o n c e r t o c o n M a r i a A n d r e e v a e J a c o p o T a d d e i i n u n v i a g g i o t r a P i a z z o l l a , M o r r i c o n e , R o t a e B i z e t ; a m a r z o l a p r o d u z i o n e d e L ’ e l i s i r d ’ a m o r e a P i s a ; a d a p r i l e l ’ O m a g g i o a V a l e n t i n a D e l R e c o n R a v e l S h o s t a k o v i c h , W a g n e r e S t r a u s s ; a m a g g i o i l r i t o r n o d i B r u n o W e i n m e i s t e r , c h e d i r i g e r à B r a h m s e M a h l e r . S p a z i o a n c h e a l t e a t r o m u s i c a l e c o n S t u p o r M u n d i d i V a l e r i o V i c a r i , m u s i c h e d i A l e s s a n d r o M e a c c i , e l a p r i m a a s s o l u t a d e l l ’ o p e r a C l e o p a t r a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l P o l i t e a m a d i C a t a n z a r o . « D o p o v e n t ’ a n n i d i a t t i v i t à , R o m a T r e O r c h e s t r a è o g g i u n s o g g e t t o a r t i s t i c o c o m p l e t o , u n c o n t e n i t o r e d i e s p e r i e n z e p r e z i o s e e n u o v i l i n g u a g g i : u n l u o g o d o v e l ’ e c c e l l e n z a i n c o n t r a l ’ a t t e n z i o n e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i d i m u s i c i s t i e s i a p r e a l f u t u r o c o n c u r i o s i t à e v i s i o n e » - d i c h i a r a i l d i r e t t o r e a r t i s t i c o V a l e r i o V i c a r i . « S o s t e n u t i d a l F o n d o N a z i o n a l e p e r l o S p e t t a c o l o d a l V i v o n a z i o n a l e e r e g i o n a l e , c o n l a n u o v a s t a g i o n e c o n t i n u e r e m o a p o r t a r e i l n o s t r o p a l c o s c e n i c o i d e a l e a n c h e i n v a r i e c i t t à i t a l i a n e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i s t i t u z i o n i e f e s t i v a l d i r i l i e v o » .